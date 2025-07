SDS devolve cerca de 200 celulares roubados ou furtados à população

A- A+

Cerca de 200 celulares roubados, furtados ou perdidos foram entregues aos verdadeiros donos, na manhã desta terça-feira (15), no auditório da Secretaria de Defesa Social (SDS), em Santo Amaro, na área central do Recife.

A entrega dos aparelhos recuperados aconteceu por meio do Programa Recupera, uma ferramenta que age em conjunto ao Programa Alerta Celular.

A iniciativa integra as ações do Juntos pela Segurança, com foco na repressão qualificada aos crimes patrimoniais e no combate ao comércio ilegal de celulares.

A ação conduzida pela Polícia Civil utiliza o número de Imei, registrado pelas vítimas, em boletins de ocorrências, para rastreamento e recuperação dos aparelhos.

"O Programa Recupera é um projeto que foi implementado em parceria ao Alerta Celular. São duas ferramentas que possibilitam que a gente identifique o celular que foi subtraído, extraviado, furtado ou roubado e que a gente entre em contato com aquela pessoa que teve o celular extraviado e a gente consiga devolvê-lo. Através de novas formas de investigação, novas metodologias de investigação, a gente consegue não apenas uma ação na abordagem, mas identificar quais são aqueles celulares que estão efetivamente em poder de uma outra pessoa.", explicou o delegado geral da Polícia Civil, Renato Rocha.

Renato Rocha, Delegado geral da Polícia Civil. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Devolução dos celulares

Alívio, satisfação, justiça e até surpresa. Esses foram alguns dos sentimentos das pessoas que recuperaram seus celulares, na manhã desta quarta, como foi o caso de Saint Dirleide, de 46 anos. Ela conta que foi assaltada há quase um ano, e que não esperava receber o aparelho de volta.

"Estava com meu filho, de nove anos, quando fui assaltada, próximo a minha casa. Dois rapazes me abordaram, levaram minha bolsa e meu celular. Fiz o Boletim de Ocorrência e aguardei as medidas viáveis. Agora fui chamada, recebi a mensagem da SDS há três dias, e fiquei muito feliz, porque não acreditava que iria recuperar esse aparelho", confessou.

Saint Dirleide recuperou o celular após sofrer um assalto há quase um ano. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Vítima de assalto entre 2022 e 2023, Kauanne Maria, de 20 anos, moradora do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foi outra pessoa que conseguiu recuperar o celular. Ela teve o apoio do namorado Gabriel Borba, também de 20 anos, que a incentivou a tomar as medidas cabíveis após sofrer o crime.

"Apesar da incerteza da recuperação, eu sempre incentivei ela a fazer o Boletim de Ocorrência, porque eu sei que assim que o celular é encontrado, é notificado com o BO de furto ou roubo. Então, depois disso, a recuperação depois que ele é encontrado pela polícia é quase certa. Ainda bem que ela conseguiu, o sentimento é de felicidade", contou Gabriel.

Kauanne Maria também recuperou o celular. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Já para Josivaldo Ferreira Batista, de 54 anos, morador de Olinda, o sentimento foi de justiça. Ele conta que perdeu o celular em um rodízio, em 2022, e ao tentar contato com a pessoa que o pegou, ela não quis devolver o aparelho.

"O sentimento é gratificante. A gente vê que a polícia está trabalhando e que o crime não compensa. Por isso é bom a gente cadastrar ele para poder recuperar", admitiu.

Josivaldo Ferreira Batista recuperou o celular após três anos. Foto: Arhtur Botelho/Folha de Pernambuco.

A polícia reitera a importância de sempre se fazer um Boletim de Ocorrência em caso de roubo, furto ou perda de celular. Além disso, é importante registrar o aparelho no Alerta Celular pelo site: www.alertacelular.sds.pe.gov.br/.

Mensagem de devolução

O delegado explicou que as pessoas que estiverem com o celular de forma indevida recebem uma mensagem através do Whatsapp para que compareçam às delegacias e entreguem os aparelhos de forma espontânea.

"Ao receber essa mensagem da polícia, a gente não vai pedir para que você clique em link, para que você faça algum pagamento em nenhum momento. Essa mensagem é passiva, ela não vai lhe direcionar para nenhum outro link, não vai precisar de aplicativo para ter acesso. Você vai receber uma mensagem apenas informando que você precisa comparecer a uma delegacia", alertou.

Caso o portador do celular não compareça à delegacia, ele receberá uma segunda mensagem. Se a solicitação não for atendida, a polícia fará uma busca ativa pelo aparelho e pela pessoa.

"Em um terceiro momento, há uma busca ativa, em que vamos fazer uma abordagem onde esse celular estiver, onde essa pessoa estiver, identificar se realmente esse celular está com a pessoa e fazer a condução dessa pessoa pessoa à polícia, para ela explicar porque não compareceu espontaneamente e como foi que conseguiu adquirir o aparelho", detalhou.



