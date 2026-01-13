A- A+

SEGURANÇA SDS divulga balanço com resultados operacionais da segurança pública de Pernambuco Alguns dados relevantes foram a redução expressiva dos crimes patrimoniais e queda nas mortes violentas no estado

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou os resultados operacionais das forças de segurança pública, fruto da execução integrada das diretrizes do programa Juntos pela Segurança.

Na série histórica, o estado registrou a menor taxa de vítimas de Mortes Violentas Intencionais (MVI) por 100 mil habitantes, além do segundo menor número absoluto de vítimas desse indicador.



Na comparação entre 2024 e 2025, houve redução, com 330 vítimas a menos, o que representa uma queda de 9,5%, com diminuição registrada em 17 Áreas Integradas de Segurança (AISs).

As tentativas de MVI também apresentaram retração, com redução de 12,3%, equivalente a 291 vítimas a menos.

Crimes patrimoniais

No enfrentamento aos crimes patrimoniais, os números reforçam a tendência de queda. Em relação a celulares, houve redução de 15% nos roubos e furtos, passando de 48.386 registros em 2024 para 41.141 em 2025.



Além disso, ações de fiscalização resultaram em 2.277.671 celulares consultados e 9.174 aparelhos recuperados, garantindo uma maior probabilidade de devolução de bens às vítimas.

“Os indicadores demonstram que o planejamento contínuo das estratégias de prevenção, aliado à repressão qualificada e integração entre as forças no Estado, tem produzido resultados reais na redução da criminalidade e na ampliação da sensação de segurança da população”, afirmou a secretária de Defesa Social em exercício, Mariana Cavalcanti.

No acumulado, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) apresentaram uma redução de 12,2%, o que representa 5.550 ocorrências a menos que no ano de 2024.

Em relação às AISs, apenas uma das 26 não apresentou redução no número de ocorrências de CVP.

Veículos

No recorte de veículos, foram contabilizados 18.699 registros subtraídos, sendo recuperados 44,8% do total.

Segundo a SDS, outro dado relevante de 2025 foi a intensificação das ações preventivas. Ao longo do ano, as forças de segurança realizaram abordagens a pessoas e a veículos, incluindo automóveis, motocicletas e transportes públicos.

Segundo a pasta, esse trabalho contribuiu para a redução de 35,5% nos roubos a coletivos em relação ao ano anterior.



Já no interior do Estado, a Diretoria Integrada do Interior 1 (Dinter 1) também alcançou o melhor desempenho de sua série histórica nos indicadores de MVI.



Com informações da assessoria.

