Operação Paz SDS divulga balanço da Operação Paz com índices de destaque para Pernambuco A operação teve início no dia 1° de setembro e segue até o dia 31 de dezembro e acontece em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou, nesta quarta-feira (20), no auditório do órgão, localizado em Santo Amaro, na área central do Recife, o balanço dos números e resultados obtidos pela Operação Paz, que acontece em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça.

No total, 12 estados da União participam da operação, que começou no dia 1° de setembro e segue até o dia 31 de dezembro.

O balanço divulgado pela SDS apresentou dados do início da operação até o dia 15 de dezembro, além de enfatizar números alcançados no Dia D, que foi a última terça-feira (19).

De acordo com a secretária executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira, essa foi a maior operação realizada pela SENASP.

"São lançamentos extraordinários, que não afetam o trabalho ordinário das polícias Militar, Civil, Científica e Corpo de Bombeiros. É Muito visada ao cumprimento de mandatos de prisão, à realização de barreiras policiais e à adequação do passivo da polícia", explicou.

Dominique de Castro Oliveira, secretária executiva da SDS. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

A Operação Paz destinou um investimento de R$ 4 milhões por mês para o estado de Pernambuco. São 400 policiais por dia realocados de forma extraordinária para participar da operação.

A SDS informou que a SENASP deve realizar outra operação no início do próximo ano em parceria com os estados. O foco deve ser direcionado para crimes de feminicidio. "A gente pretende que Pernambuco continue sendo um dos estados presentes na operação", afirmou Dominique.

Principais números

Do início da Operação Paz até o dia 15 de dezembro, foram feitas 663 prisões. Dessas, 157 foram por crimes de violência e 506 por outras infrações. Um total de 112 armas foram apreendidas e 5600 perícias foram executadas. Apenas no dia D, a Operação resultou em 128 prisões (23 mandatados por morte violentas).



Vale destacar que nem todos esses crimes aconteceram em Pernambuco. Em alguns casos, o suspeito praticou o delito em outro estado, mas teve a prisão efetuada pelas forças locais.

A Polícia Militar de Pernambuco teve um destaque no Dia D, que abrangeu 12 municípios do estado. Foram 254 diligências com um total de 33 prisões efetivadas. A média diária da Corporação é de dez prisões por dia, ou seja, houve um aumento de três vezes.

"A Polícia Militar do Rio de Janeiro fechou o Dia D com 15 prisões, enquanto a PM-PE teve 33 prisões mostrando o planejamento por partes das nossas equipes nas ruas do Dia D", comparou o comandante geral da PM-PE, Tibério Cesar.

Em comparação com outras unidades da Federação, o estado pernambucano se destacou em alguns índices. De todos os passivos de delegacia solucionados (conclusão dos inquéritos policiais, mandatos de prisão consultados e cumpridos), Pernambuco representou 63% dos dados nacionais.

Cerca de 30% das perícias, 30% da atuação de inteligência, 23% das barreiras policiais e 15% das abordagens policiais realizadas na Operação Paz aconteceram em Pernambuco.



