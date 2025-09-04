A- A+

PROTEÇÃO SDS divulga esquema de segurança para desfile de 7 de Setembro, prévias de Olinda e "Operação Verão" No total, serão empregados 1.760 profissionais

Poucos dias antes da execução de três grandes operações, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou o esquema especial que será posto em prática no próximo domingo (7), quando ocorrem o desfile cívico-militar, em comemoração à Independência do Brasil, o início das prévias de Olinda e a "Operação Verão", no litoral.

A pasta repassou os detalhes durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (4), no auditório da secretaria, que fica em Santo Amaro, no Centro do Recife. Para essas três operações, será empregado um efetivo de 1.760 profissionais das mais variadas forças de segurança de Pernambuco.

Desfile de 7 de setembro

A previsão é de que o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na avenida Mascarenhas de Morais, bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, comece por volta das 8h40. Para o evento, serão empregados 1.060 profissionais de segurança.

O policiamento ostensivo, por parte da Polícia Militar de Pernambuco, será feito por 275 agentes. Outros 566 policiais vão desfilar. Essa jornada começa um dia antes, no sábado (6), quando a via for interditada.

“Esses policiais vão receber as autoridades e o público em geral que vai prestigiar o evento. Os 275 agentes estarão distribuídos em pontos estratégicos, como paradas de ônibus, integrações de metrô, terminais integrados e principais vias de acesso”, detalha o coronel Hélio Ribeiro, diretor adjunto de planejamento operacional da PMPE.

Ainda para o desfile, serão empregados 12 policiais civis, além de 207 agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Um total de 190 agentes vão desfilar a pé, 14 motorizados e dois em embarcações.

Prévias de Olinda

Os primeiros ensaios, desfiles e apresentações que antecedem o Carnaval também acontecem neste domingo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Esse momento das prévias na cidade alta arrasta foliões de todos os cantos.

Para a festa, o recurso de monitoramento com reconhecimento facial ainda está em fase de estudos pela SDS. Em paralelo a isso, 447 profissionais de segurança vão estar à disposição da população. A PM destinou 405 agentes. Já a Polícia Civil empregou 31 policiais.

“Nós estaremos em três unidades que serão empregadas nas prévias de Olinda. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) vai cuidar dos crimes voltados à importunação sexual", frisa a delegada Euricélia Nogueira, que é seccional da Delegacia da Cidade de Olinda. "Também teremos um ônibus no Centro Histórico que vai fazer boletim de ocorrência e, além disso, teremos a Delegacia do Varadouro, que vai recepcionar todas as ocorrências. Tivemos um incremento grande da PM. Então, também incrementamos a Polícia Civil para dar a resposta necessária”, acrescenta.

Ainda durante as prévias, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, que empregará 11 agentes, vai concentrar as forças operacionais no Grupamento de Bombeiros e Atendimentos Pré-Hospitalares (GBAPH). Lá, a corporação vai realizar os atendimentos necessários. Outros militares também vão estar circulando pela área, a fim de conferir o andamento dos trabalhos.

Quais serão as prévias de Olinda que saem domingo?

12h - Troça "Os Lombra da Cachaça"

Local: Clube Vassourinhas de Olinda



Local: Clube Vassourinhas de Olinda 15h - Cortejo do Grupo Percussivo Pernambucar-te

Local: Praça do Carmo



Local: Praça do Carmo 15h30 - Cortejo da Bateria Sombatuki

Saindo da Ladeira da Misericórdia



Saindo da Ladeira da Misericórdia 16h - 'Troça Pitombeira dos Quatro Canto'

Concentração: 13h

Local: Sede da Pitombeira



Concentração: 13h Local: Sede da Pitombeira 16h – "Bateria Cabulosa"

Local: Em frente à Prefeitura de Olinda

"Operação Verão"

Com intuito de garantir segurança para a população local e aos turistas, a SDS também vai executar a "Operação Verão", que abrange 15 cidades do litoral pernambucano.

Ao todo, serão 200 policiais militares e 200 civis. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco vai atuar, durante o feriado, em 17 pontos distribuídos nas praias de Olinda, Recife, Jaboatão, com 35 agentes, quatro embarcações, sendo jet-ski e bote inflável.

Para o coronel Valfrido Curvêlo, que é diretor integrado metropolitano do CBMPE, a "Operação Verão" é o principal trabalho da corporação. Essa ação começa no dia 7 de setembro e vai até março de 2026.

“Vamos ter um incremento nos postos de guarda-vidas, porque tem um aumento maior do público que procura as praias. Esse incremento acontece durante a semana, com 12 postos fixos e itinerantes", comenta. "No final de semana teremos 17, que vão percorrer as praias do Recife, Jaboatão e Olinda. Nossos bombeiros vão fazer todo esse traslado, vistorias, orientações e monitoramento do banho nas nossas praias”, frisa.

Dicas de segurança para um banho tranquilo

Evitar tomar banho no início da manhã e final da tarde. São os períodos de mais atividades dos animais marinhos;

Obedeça às placas de sinalização e orientação;

Evitar entrar na água com jóias, itens brilhosos ou qualquer sangramento;

Evite o banho após os arrecifes. Procure sempre fazê-lo antes das barreiras;

Evite tomar banho em maré alta. Prefira a maré baixa;

Tenha cuidado com as crianças.

Como denunciar pela internet?

A SDS colocou à disposição da população a plataforma Denúncia Interativa, que serve para registro de denúncias de forma 100% sigilosa e anônima. O site otimiza o processo, facilitando a comunicação entre os cidadãos e a Ouvidoria. Porém, o ouvidor da SDS, Diego Pernambucano, destaca que esse registro não substitui o tradicional boletim de ocorrência, que deve ser prestado, em caso de crimes.

"A população vai ter auxílio de um assistente virtual que guiar e orientar pelo site. Para as prévias e 'Operação Verão', a gente pede para que a população utilize o sistema para trazer informação sobre tráfico de drogas, encontro de galeras, que têm acontecido recorrentemente, além de foragidos e homicidas. Isso auxilia as forças de segurança para que essas prévias e eventos ocorram da melhor forma possível", pontua.

"A gente reforça que o boletim de ocorrência deve ser registrado, seja numa delegacia móvel ou em outra unidade. A denúncia serve para tomadas de decisões das operativas de segurança e o B. O. serve para resguardar o cidadão que foi furtado, por exemplo", esclarece.

Veja também