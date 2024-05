A- A+

Redução SDS divulga redução dos crimes violentos contra o patrimônio em Pernambuco no mês de abril A queda geral no comparativo entre abril de 2024 com 2023 foi de 14%; roubos e furtos de carga, veículo, bancos e coletivos estão englobados nesses números

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou que houve redução nos crimes violentos contra o patrimônio (CVP) no Estado. Os dados são referentes ao último mês de abril e foram apresentados durante a reunião da Força-Tarefa Crimes Patrimoniais, nesta terça-feira (21), entre as forças operativas de segurança, no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), localizado no bairro de São José, área central do Recife.

Os crimes violentos contra o patrimônio englobam roubos e furtos de carga, veículo, bancos e coletivos. De acordo com a SDS, abril de 2024 teve uma queda geral de 14% em relação ao mesmo mês em 2023. Isso significa que tiveram 664 casos a menos em Pernambuco.

Em relação ao roubo e furtos de cargas, especificamente, a redução foi de 29% comparando os quatro primeiros meses deste ano com 2023 - saiu de 190 casos para 135 em Pernambuco. Os roubos de veículos tiveram uma queda de 7.907 para 6.958 (-12%) analisando esse mesmo período.

"A Força-Tarefa contra crimes patrimoniais se reúne uma vez por mês para discutir as ocorrências envolvendo esses crimes. Analisamos a ocorrência do último mês com o comparativo não só do mês, como do ano anterior. Onde identificamos necessidade de melhoria, trazemos as unidades para conversar e sai com algum planejamento ou encaminhamento", explicou a secretária executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira.

No dia 1° de maio, o estudante da UFRPE, Gean Carlos Lopes Júnior, foi assassinado a facadas após reagir a um assalto a ônibus na avenida Guararapes. A secretária executiva comentou que a situação dos coletivos é prioridade das reuniões.

"Essa questão do roubo a coletivo é muito cara para a SDS. O coletivo é o único desses assuntos que a gente monitora semanalmente junto ao Consórcio Grande Recife. A gente recebe todas as ocorrências, identifica em que locais georreferenciam essas ocorrências e direciona tanto o policiamento ostensivo quanto as nossas investigações. Todas as ocorrências estão sendo investigadas em nível avançado pela Polícia Civil com a resposta de identificação e pedido de prisão desses autores", disse Dominique.

A Força-Tarefa Crimes Patrimoniais conta com o trabalho conjunto das operativas de Secretaria de Defesa Social com as polícias Militar e Civil. Presente na reunião, o coronel da PMPE, Canel, destacou a atividade da Corporação neste grupo.

"Depois dessa reunião, realizamos um plano de ação que é monitorado e orientado pela Secretaria de Defesa Social. A partir disso, começamos a executar naqueles pontos que identificamos o aumento dos crimes contra o patrimônio".

Veja também

OPERAÇÃO Maior facção criminosa movimentou mais de R$ 30 milhões no Rio