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SEGURANÇA SDS usa drones para reforçar segurança no litoral de Pernambuco na Operação Verão 2026 Dois equipamentos serão usados para patrulhar praias do estado durante a ação, que começa no sábado (5) e segue até 15 de março do próximo ano

Banhistas e turistas que frequentarem o litoral de Pernambuco na alta estação contarão com um reforço inédito na segurança: o monitoramento aéreo por drones para sinalizar áreas de risco no mar.



A novidade faz parte da Operação Verão 2026, lançada nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).



A ação integrada entre as forças policiais e o Corpo de Bombeiros começa neste sábado (5), em meio ao feriadão da Independência do Brasil, e se estenderá até 15 de março de 2027, cobrindo as praias do estado.

Tecnologia a serviço da prevenção

O emprego de tecnologia no ambiente aquático é o grande diferencial da edição de 2026, segundo a secretaria. De acordo com o diretor-geral de Operações da SDS-PE, coronel Leonardo Rodrigues, o monitoramento por drones visa potencializar o trabalho dos guardas-vidas e cobrir pontos estratégicos das praias.

"A diferença do ano passado é que esse ano a gente conseguiu colocar os drones. A tecnologia vai estar a serviço da prevenção no ambiente aquático. [...] O trabalho do Corpo de Bombeiros é levantar os pontos que têm maior incidência de afogamento e as áreas que são sujeitas a ataque de animais marinhos. Então esse equipamento ele vai favorecer e vai trazer eficiência ao monitoramento de toda a orla de Pernambuco", destacou.

Lançamento da Operação Verão 2026 | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Inicialmente, dois drones farão o patrulhamento nas praias de Olinda; do Recife, especificamente em Boa Viagem e no Pina; e de Jaboatão dos Guararapes, que são os trechos com maior ocorrência de incidentes e registros de ataques de tubarão.



A corporação estuda ampliar a quantidade de aeronaves não remotamente pilotadas durante o decorrer da operação. Além da tecnologia, o coronel reforçou a necessidade de colaboração dos frequentadores das praias



"É de fundamental importância que a população siga as orientações de segurança dos órgãos que estão aqui lançados [...] respeitar as placas de aviso, a sinalização e a orientação do guarda-vidas", recomendou.

Coronel Leonardo Rodrigues. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Reforço do Batalhão de Policiamento Turístico

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estará presente em 18 praias de grande fluxo turístico no litoral Norte e Sul, abrangendo desde Ponta de Pedras, em Goiana, até Tamandaré e alcançando também o Arquipélago de Fernando de Noronha.



Lançamento da Operação Verão 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

De acordo com o comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), coronel Cezar Belo, a atuação focará na ostensividade para transmitir sensação de segurança e orientar a população.

"A Polícia Militar vai se fazer presente de forma mais ostensiva [...] com um número bastante expressivo de policiais militares no decorrer de toda a Operação Verão 2026. Nesse período, serão um total de 10.695 lançamentos da Polícia Militar em toda a extensão do litoral pernambucano", detalhou.

Coronel Cezar Belo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Em pontos de expressivo movimento como a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, haverá reforço com duplas de patrulhamento ostensivo, além do apoio do 18º Batalhão da PM e do próprio BPTur.

Ações da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros

Para atender às ocorrências criminais, ao registro de Boletins de Ocorrência e de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), a Polícia Civil de Pernambuco reforçará delegacias de plantão e lançará a Delegacia Móvel na Praça do Carmo, em Olinda.

O diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil, delegado Paulo Gustavo Gondin, pontuou as principais frentes de atendimento.



"Vamos reforçar nosso efetivo em Pontas de Pedras, na Ilha de Itamaracá, em Maria Farinha, em Olinda, na Delegacia do Varadouro e na Praça do Carmo, por meio da Delegacia Móvel [...] também em Boa Viagem, Piedade, Porto de Galinhas e Tamandaré, cobrindo todo o litoral. [...] Em locais onde há eventos, geralmente temos muitos registros de extravios de documentos, celulares e furtos", afirmou.

Delegado Paulo Gustavo Gondin. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros contará com 2.790 lançamentos acumulados durante toda a operação.



Feriadão

Para o feriado prolongado de 7 de Setembro, a operação ganha um esquema especial com 64 bombeiros militares a cada dia e 23 unidades táticas ativas no mar e na terra, além do suporte de cinco embarcações.



A Polícia Militar contará com cerca de 600 policiais durante os 200 lançamentos diários no feriadão. Dispostos em duplas, com cerca de cinco patrulhas, os agentes estarão empregados em viaturas de duas e quatro rodas.



Já nos finais de semana regulares, o efetivo varia entre 40 e 48 bombeiros dedicados à vigilância das praias. Nos dias de semana, o número cai para 15 unidades táticas.

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