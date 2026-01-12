A- A+

A Secretaria de Defesa Social (SDS) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) emitiram notas de pesar em que lamentam o sinistro de trânsito que resultou na morte de uma soldado, de 28 anos, e deixou outro agente ferido.



De acordo com a SDS, estão sendo adotadas todas as providências necessárias para o esclarecimento dos fatos.



O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12), no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, próximo ao Departamento de Repressão ao Patrimônio (Depatri).



Uma viatura onde estavam dois soldados da PMPE, que realizavam patrulhamento de rotina, colidiu com um carro de passeio, conduzido por um homem. Com o choque, a viatura policial atingiu um poste.



Uma câmera de segurança registou o momento da colisão:



A policial feminina, soldado Leidy Emily dos Santos Ferreira, que estava no banco do carona, não resistiu e morreu no local. A PM ressaltou que ela estava lotada no 12º BPM.



"Neste momento de dor, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de farda, compartilhando o luto por essa perda irreparável. Que todos encontrem conforto e força para atravessar este momento tão difícil", destacou a PMPE.

Já o soldado que conduzia a viatura policial, cujo nome não foi divulgado, sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde segue internado.



"O militar encontrava-se devidamente habilitado e regular para a condução do veículo oficial", afirmou a SDS.

A secretaria também informou que o motorista do carro de passeio sofreu ferimentos leves e permaneceu no local do acidente.



O atendimento às vítimas foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).



Viaturas do 12º BPM prestaram apoio no socorro às vítimas e no registro da ocorrência. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) também foi acionado.



"O corpo da vítima fatal foi recolhido nas primeiras horas da manhã por uma equipe do Instituo de Medicina Legal (IML), e segue sendo necropsiado", disse a SDS, destacando que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas e serão devidamente esclarecidas após a conclusão dos procedimentos técnicos, periciais e administrativos.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso por meio da Central de Plantões da Capital (CEPLANC) e instaurou inquérito policial, sob coordenação da Delegacia de Delitos de Trânsito.

Veja também