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Foliões SDS divulga esquema de segurança para abertura das prévias carnavalescas em Olinda A folia tem início nesta segunda-feira (7), Dia da Independência, no Sítio Histórico de Olinda

A Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (4), o esquema de segurança e o reforço no policiamento para a abertura das prévias carnavalescas em Olinda.

O período que antecede o Carnaval olindense começa nesta segunda-feira (7), Dia da Independência, com o cortejo da Pitombeira dos Quatro Cantos, no Sítio Histórico de Olinda.

De acordo com a SDS, as forças de segurança atuarão de forma integrada, com efetivos, guarnições e patrulhas distribuídos em pontos estratégicos.

No total, serão 640 profissionais da SDS entre policiais militares, policiais civis, bombeiros e operadores do Grupamento Tático Aéreo (GTA) dispostos para o dia de abertura.

De acordo com a coronel Rafaela Veiga, gerente de articulação de grandes eventos da SDS, a pasta se reuniu com representantes do município de Olinda ao longo do primeiro semestre para detalhar o planejamento deste 7 de Setembro.

Esses números de agentes de segurança podem ser alterados nos próximos finais de semana de prévias carnavalescas.

“Esse planejamento é dinâmico. Vamos avaliar o que foi a segunda-feira [7 de Setembro] e após essa análise vamos confirmar ou aumentar e diminuir. Ao longo de cada final de semana, a gente vai alinhando e traçando a nova estratégia”, destacou.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) terá 588 policiais para o primeiro dia de prévias, com um apoio de 37 viaturas.

O policiamento também vai atuar em pontos de bloqueio e revistas nas principais vias de acesso ao Sítio Histórico: avenida Olinda, Pan Nordestina e Presidente Kennedy.

O comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), tenente-coronel Cezar Belo, reforçou o objetivo da operação na festividade.

"A Operação Escudo visa propiciar a todo folião que chegar ao Sítio Histórico de Olinda curtir em segurança e entender que o policiamento está bem postado e disposto para ajudar, orientar e acompanhar toda a movimentação do evento", disse.

Mais uma vez, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai colocar uma Delegacia Móvel na Praça do Carmo, com funcionamento das 14h às 22h, para registro de boletins de ocorrência.

Além da unidade móvel, haverá um incremento no efetivo da Delegacia do Varadouro e Delegacia da Mulher para casos de agressões ou importunações.

"Estaremos com as três unidades abertas, funcionando, incrementadas, alinhadas com o policiamento militar para que eles possam direcionar da forma correta", afirmou a delegada Euricélia Nogueira, gestora da Delegacia Seccional de Olinda

Novidades

A atuação das forças de segurança nas prévias carnavalescas terão novidades neste ano. Além do serviço de fiscalização em bares e estabelecimentos, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) terá uma unidade de serviço de atendimento pré-hospitalar.

Já o Grupamento Tático Aéreo (GTA) contará com drones de reconhecimento facial para atuar na prevenção e monitoramento de crimes.



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