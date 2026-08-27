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EXPULSÃO SDS expulsa nove policiais da PM após acusações de crimes praticados em Pernambuco Base das punições foi o trabalho de investigação da Corregedoria da SDS. As portarias foram assinadas pelo secretário Alessandro Carvalho

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) excluiu nove policiais militares da corporação após crimes cometidos no estado. As decisões foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (26).

A base das punições foi o trabalho de investigação da Corregedoria da SDS. As portarias foram assinadas pelo secretário Alessandro Carvalho.

Um dos punidos foi um 2º sargento, que foi condenado a oito anos e três meses de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil. O crime foi cometido em junho de 2021, quando o policial estava em um bar em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e, após ingerir bebida alcóolica, atirou contra uma vítima, que morreu.

Outro PM expulso da corporação foi um 1º sargento que agrediu a própria filha com "socos, puxões de cabelo e coronhadas, além de proferir ameaças de morte e efetuar disparo de arma de fogo em via pública". O crime foi em maio de 2025.

A lista segue com:

Um cabo condenado a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado;



um soldado que participou da fraude de um concurso público para a Guarda Municipal de Petrolina, no Sertão, em 2019;



um cabo que se evadiu sem licença ou autorização do Centro de Reeducação da PMPE, em 2022;



um 3º sargento que praticou, em 2019, "atos libidinosos contra uma jovem portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA)" que não tinha discernimento do que estava acontecendo, em Olinda;



um cabo flagrado por equipes policiais recebendo pedras de crack de um traficante de drogas;



um soldado que comprovadamente mantinha vínculo com integrantes de um grupo criminoso e, indiretamente, participou de atividades relacionadas ao levantamento de informações sobre possíveis vítimas;



e uma soldado com vínculo com grupo criminoso e atuou em roubos e ocultação de veículos roubados.

Nas portarias, a SDS esclareceu que os atos dos policiais punidos desobedeceram diretamente o Estatuto dos Militares Estaduais. Além disso, destacou que todos infrigiram "diretamente os preceitos éticos-disciplinares, afetando gravemente a honra pessoal, o pudor policial militar e o decoro da classe".

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