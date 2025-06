SDS expulsa PM por dopar e praticar atos libidinosos contra adolescente de 15 anos em hotel

A- A+

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco foi expulso da corporação por praticar atos libidinosos contra um adolescente.



O crime aconteceu em 13 de março de 2022, quando a vítima tinha 15 anos. A expulsão foi publicada no Diário Oficial do estado desta terça-feira (3), três anos após o crime.



Segundo a portaria, assinada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, o militar teria dopado a vítima com bebida alcoólica e medicamentos.



Os abusos aconteceram em um hotel, cuja localização não foi informada, e praticados sem o consentimento do adolescente.

"Na ocasião, ele estava dormindo em razão da ingestão de bebida alcoólica e medicamentos fornecidos pelo militar, substâncias que comprometeram a sua capacidade de oferecer resistência à prática do ato", destaca a publicação.

O documento também destaca que a conduta do soldado atingiu preceitos éticos relativos ao serviço militar, motivo que considerou incapaz a permanência do soldado nas fileiras da corporação.

"Considerando que, ao analisar as peças que compõem os autos, a Corregedora Geral da SDS decidiu acolher o teor do relatório, do seu complemento e da manifestação, e resolve julgar o soldado culpado das acusações e, por consequência, incapaz de permanecer integrando a PMPE, razão pela qual imponho a ele a reprimenda de exclusão a bem da disciplina", justifica o secretário.

Outro PM expulso

O Diário Oficial de Pernambuco desta terça-feira (3) também traz a expulsão de um soldado da PM por um episódio ocorrido há cerca de três anos e meio, na cidade do Crato, no interior do Ceará.



Segundo as investigações, em 20 de dezembro de 2021, mesmo estando afastado das atividades por licença médica, o soldado se envolveu em uma briga que teve início entre um amigo seu e uma terceira pessoa.



Ao chegar ao local do desentendimento, o policial iniciou uma perseguição ao veículo dessa terceira pessoa, interceptando o automóvel em uma avenida da cidade do Crato. O militar teria descido armado, discutido com o condutor e realizado disparos, sendo um deles contra o pneu do carro.



Após o episódio, o policial fugiu, mas foi localizado e preso em flagrante por policiais militares cearenses. Ele foi autuado por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e no Código Penal, incluindo ameaça, lesão corporal e dano qualificado.

Durante o processo disciplinar, ficou comprovado que o militar agiu de forma incompatível com os preceitos éticos e legais da Polícia Militar de Pernambuco, apesar de estar fora de serviço.

Veja também