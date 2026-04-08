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Pernambuco SDS expulsa PM por furar blitz da Operação Lei Seca com veículo roubado e placas clonadas Ex-PM também participou da ação e recebeu a mesma penalidade em hipótese de eventual reintegração

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco foi expulso da corporação após furar uma blitz da Operação Lei Seca conduzindo veículo roubado e com placas clonadas. Um ex-PM também participou da ação e recebeu a mesma penalidade em hipótese de eventual reintegração.

A decisão foi publicada em portaria no Diário Oficial de Pernambuco dessa terça-feira (7), assinada pelo secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

O documento informa que um Processo Administrativo Disciplinar Militar foi instaurado com a finalidade de apurar as acusações e comprovou os fatos.

"Restou confessado o planejamento de ação armada e clandestina com finalidade homicida, operando à margem de qualquer controle institucional", detalha a portaria.

Ainda de acordo com a decisão, a conduta infringiu diretamente os preceitos ético-disciplinares, ao defenestrar letalmente a honra pessoal, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe.

A conduta violou o Regulamento de Ética Profissional e o Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco.

"Determino a imposição aos aconselhados da reprimenda disciplinar de exclusão a bem da disciplina, devendo a sanção ser anotada em seus assentamentos funcionais, condicionando-se a execução da penalidade em face do ex-PM à hipótese de eventual reintegração às fileiras da corporação", afirma o documento assinado pelo secretário Alessandro Carvalho.

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