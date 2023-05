A- A+

Carnaval 2023 Indiciadas 16 pessoas por camarotes irregulares no Galo da Madrugada e Marco Zero, no Carnaval 2023 Espaços foram interditados por não apresentarem atestados de regularidade do evento temporário e da edificação.

Dezesseis pessoas foram indiciadas em inquéritos que investigaram camarotes irregulares comercializados para o Galo da Madrugada e para o Marco Zero, no Bairro do Recife, durante o Carnaval deste ano.



Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), os espaços foram interditados por não apresentarem atestados de regularidade do evento temporário e da edificação.



"Esse tipo de estrutura se enquadra no risco alto, com exigência obrigatória do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme prevê o Decreto Estadual nº 52.005/2021", informou a SDS.



Ao todo, foram concluídos, na última segunda-feira (8), seis inquéritos policiais que investigavam locais interditados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, sendo cinco contra camarotes no evento do Galo da Madrugada e um contra uma estrutura no Marco Zero.



Ao final das investigações, a Polícia Civil indiciou 16 pessoas responsáveis pelas administrações dos eventos, em crimes que, somadas as penas, podem atingir dois anos e seis meses de detenção, além de multa.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a SDS para saber os nomes dos camarotes envolvidos e por quais crimes as pessoas indiciadas vão responder, mas não teve retorno até o momento.

