SDS informa que registrou 205 ocorrências em Pernambuco neste sábado; maioria corresponde a furtos

Dados preliminares da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) apontam que 205 ocorrências foram registradas em todo o Estado neste sábado.

Do total contabilizado, segundo a SDS, 76,1% correspondem a furtos diversos, considerados crimes de menor potencial ofensivo. "O balanço evidencia a atuação preventiva, o monitoramento constante e a presença ostensiva do efetivo nos principais polos carnavalescos", destacou a secretária-executiva da SDS, Mariana Cavalcanti.

O destaque da Operação Carnaval 2026, neste sábado, foi a realização de prisões ao longo do dia, segundo a SDS-PE. Duas capturas ocorreram com o auxílio do sistema de reconhecimento facial, com cumprimento de mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Outras prisões foram efetuadas durante abordagens e nos pontos de controle de acesso, incluindo apreensão de arma de fogo, munições e arma branca na Ponte Buarque de Macedo, além de detenção na Ponte Duarte Coelho com apoio de equipes especializadas.

"Essas prisões antes dos suspeitos chegarem aos polos de folia significa que evitamos crimes de maior potencial ofensivo, garantindo uma festa tranquila para todos", pontuou Mariana Cavalcanti.

No Galo da Madrugada, segundo a SDS, foram empregados 4.841 postos de trabalho extras. A Polícia Militar de Pernambuco lançou 3.800 agentes em diversas modalidades de policiamento, incluindo patrulhamento a pé, motorizado, motocicletas e ciclopatrulhas.

A Polícia Civil de Pernambuco reforçou delegacias fixas e temporárias, enquanto o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atuou com plataformas de observação, monitoramento aquático e equipes de resposta rápida.

