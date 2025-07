SDS lança canal Denúncia Interativa, com registro por voz, envio de fotos, vídeos e localização

A- A+

Um novo canal digital de denúncias que permite maior participação do usuário foi lançado pela Ouvidoria da Secretaria de Defesa Civil de Pernambuco (SDS-PE).



O sistema "Denúncia Interativa" possibilita registros 100% sigilosos e anônimos, por meio de denúncias por áudio ou preenchimento de formulário virtual.



A plataforma possibilita que o usuário anexe fotos, vídeos e envie até mesmo a localização exato do fato.



O objetivo, segundo o Governo de Pernambuco, é otimizar o processo de denúncia e facilitar a comunicação entre os cidadãos e as autoridades de segurança pública.

A ferramenta já está funcionando por meio das equipes da Ouvidoria da SDS, e se soma aos demais canais de comunicação da pasta de segurança.



“É mais uma importante ferramenta para prevenir, apurar e reprimir crimes e contravenções penais, por meio da participação cidadã. Ou seja, é a população atuando como colaboradora das nossas forças policiais”, declarou o ouvidor da SDS, Diego Pernambuco.



A SDS também enfatizou que a plataforma digital propõe uma nova forma de acolhimento das denúncias feitas pela população, sem a necessidade de realizar cadastro ou se identificar.



"A ferramenta oferece suporte para dúvidas por meio de chatbots ou voicebots, e o uso de inteligência artificial para filtrar denúncias falsas e reduzir o número de trotes", afirmou a SDS.



Já em funcionamento, a plataforma segue sendo aperfeiçoada. A previsão da pasta é de que, até o mês de setembro, a versão final esteja no ar, com mais incrementos tecnológicos e funcionalidades.



Confira passo a passo para registrar denúncia na nova plataforma:

Ao acessar o site Denuncia Interativa, o usário pode escolher a modalidade denúncia por áudio ou por formulário.

- No registro por áudio, a avatar chamada “Vivi” vai orientar o cidadão sobre como enviar o arquivo em áudio. Após o envio, a denúncia será transcrita com uso de inteligência artificial, e o manifestante valida a transcrição.



- Já na opção de registro por formulário, o denunciante precisa preencher campos, sendo alguns deles obrigatórios, a exemplo do tipo de crime, do local do crime, da data e do relato do fato. Também há os seguintes campos opcionais: veículos envolvidos, o horário do fato, objetos envolvidos e pessoas envolvidas.



Além da nova plataforma, a ouvidoria da SDS também realiza atendimentos pelos canais a seguir:

E-mail: [email protected]

Telefones: 0800.081.5001

WhatsApp: (81) 9.9488.3455

Disque Denúncia: 181

