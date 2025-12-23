A- A+

SEGURANÇA Operação Réveillon 2026 terá mais de 4 mil policiais nas ruas da RMR e investimento de R$ 476 mil Medidas prometem trazer mais segurança e tranquilidade nas festas de fim de ano nos principais polos do estado

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) divulgou os detalhes da Operação Réveillon 2026 em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (23).

Em praias do Recife, como Pina e Boa Viagem, a operação será realizada nos dias 27, 28 e 31 de dezembro. Em Jaboatão dos Guararapes, o período se estende entre 28 de dezembro e 1º de janeiro.

Já em Olinda, a Operação Réveillon será promovida somente em 31 de dezembro. Também no dia 31, as praias de Porto de Galinhas e Maracaípe, em Ipojuca, no Litoral Sul, recebem as ações previstas pela SDS-PE.

Como parte da operação, sistemas inteligentes com reconhecimento facial e videomonitoramento serão ativados para a proteção dos eventos com imagens em tempo real.



Ao todo, foram criados 4.530 postos de trabalho, com um investimento extra de R$ 476.440 para os dias da operação.



"Enquanto as pessoas estão se divertindo, a Secretaria de Defesa Social está se preocupando com a segurança de todos. O planejamento foi muito bem feito, tanto pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelos Bombeiros, pelo grupo aéreo, para que todos tenham uma festa tranquila e segura e possam comemorar em paz essa virada do ano", destacou a secretária-executiva de Defesa Social de Pernambuco, Mariana Cavalcanti.

Mariana Cavalcanti, da Secretaria Executiva de Defesa Social de Pernambuco | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Durante os dias do Réveillon, um efetivo de 4,2 mil policiais militares irá trabalhar na segurança na rua dos principais pontos de festa. Em 2024, o quantitativo na operação foi de 3,2 mil agentes.

Segundo o diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o coronel João Barros, o aumento do policiamento acontece devido ao aumento dos dias de festa, como é o caso de Jaboatão dos Guararapes.

"A gente dimensiona o policiamento de acordo com as festas. Então, em Jaboatão dos Guararapes, este ano, tem mais dias de festa e a gente viu a necessidade de incrementar o policiamento", disse.

Coronel João Barros, diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

A PMPE ainda reforçará os principais acessos e rodovias, com ações de radiopatrulha, motopatrulhamento, Batalhão de Choque e Batalhão de Trânsito.



Já a Polícia Civil de Pernambuco instalará Delegacias Móveis, com um ônibus na praia do Pina e um contêiner na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

As delegacias estarão abertas com mais 100 postos ativados com o objetivo de proteger a população.



Assim como o Grupamento Tático Aéreo (GTA) concentrado no Recife e em Jaboatão com duas equipes de drones, dois aviões para missões aeromédicas e quatro helicópteros de policiamento áereo.

A Polícia Científica de Pernambuco também reforçará os plantões do Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal.

Orientações de segurança

Para curtir as festas de fim de ano com tranquilidade, é preciso seguir as orientações de segurança estabelecidas.

O coronel Valfrido Curvêlo, diretor geral de operações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), deu algumas recomendações para a população.

"Com relação ao banho de mar, a gente também orienta que as pessoas não entrem no mar porque à noite tem uma baixa visibilidade, os animais marinhos também estão mais ativos e normalmente muitas pessoas também constuam ingerir bebidas alcoólicas. Então esse componentes somados não são bons para que a pessoa esteja naquele ambiente no mar na hora", pontuou.

Para o coronel, aqueles que desejam tomar um banho de mar para iniciar bem o ano devem fazer isso na beira da praia.

"Se [você] tem aquela prática de se aproximar da praia durante a virada, que faça isso só na beira da praia, molhe os pés, mas que não entre no mar para evitar acidentes", aconselhou.



Curvêlo também relembrou que soltar fogos de artíficio sem autorização nos eventos é proibido.



"Lá no local do evento, não é permitido de forma nenhuma a utilização de fogos e artifício. Solicitamos também aqueles banhistas que às vezes descem na praia com a família que não levem de forma nenhuma fogos e artifício", afirmou.

Além disso, as pessoas não devem levar recipientes de vidro e outros objetos cortantes. Todos passarão por uma revista antes de entrar nos polos.



"Se for levar champanhe, leve no recipiente ali de plástico, porque vai haver revista na entrada. E também teremos revistas na saída. Então, outras recomendações é levar a cadeira, né? Então, banquinho, muitas pessoas idosas vão também. A gente pediu a organização do evento que colocasse mais telões ao longo da areia da praia para que as pessoas não precisem se aproximar tanto do palco e consigam assistir ao espetáculo com conforto", disse o diretor.



Também é permitido levar bebidas sempre em recipientes de plástico e bolsas térmicas, exceto com o intuito de venda de mercadorias.

Coronel Valfrido Curvêlo, diretor geral de operações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Mobilidade

A recomendação é que o público não se dirija aos eventos com os seus próprios veículos, sendo proibido estacionar na Avenida Boa Viagem, na Avenida dos Navegantes e Domingos Ferreira.



Para evitar a prática, o 19º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) da Prefeitura do Recife, promoverá a Operação Vaga Livre para combater a prática dos flanelinhas.

"Teremos logo cedo a Operação Vaga Livre, que é uma operação do 19º Batalhão, junto com a CTTU, pra a gente combater aquela prática usual do flanelinha de tentar reservar uma vaga na rua para mais tarde vender ao folião que tá chegando", explicou o coronel Barros.



Para chegar aos locais, a população poderá utilizar o Expresso Réveillon que saem dos Shopping RioMar, o Shopping Recife, Shopping Plaza e Shopping Tacaruna.

O cidadão poderá ir até o shopping, pagar a sua taxa, embarcar no ônibus e desembarca em cima da festa. Nenhum outro meio de transporte consegue chegar tão perto da festa quanto o Expresso Réveillon.



Alerta Celular

Em momentos nos quais furtos podem ocorrer mais facilmente, é importante que os celulares estejam cadastrados no Alerta Celular.



O cadastro pode ser feito por meio do site do Alerta Celular da SDS-PE.

"É importante que todo mundo entre no site da SDS e procure a aba Alerta Celular para cadastrar o aparelho antes de ir para essas festas. [...] A gente só consegue devolver para o proprietário com esse cadastro regularmente feito antes do evento. Então é importante que vocês, antes de saírem de casa, já deixe o celular cadastrado. Porque se ao longo do ano que vem esse celular for recuperado, a gente já tem para quem devolver", explicou a secretária Mariana Cavalcanti.

