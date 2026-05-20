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imunização SDS mobiliza agentes de saúde para elevar vacinação contra a gripe Profissionais visitam moradores de porta em porta para identificar pessoas não vacinadas e reforçar a importância da imunização contra a influenza

A Secretaria de Saúde do Recife lançou a semana de mobilização para tentar reverter os baixos índices de vacinação contra a influenza na cidade.

Até a sexta-feira (22), agentes comunitários de saúde percorrem bairros e comunidades visitando moradores para identificar quem ainda não tomou a vacina e orientar sobre os pontos de imunização disponíveis na rede municipal.

A iniciativa foi motivada por números preocupantes: das 402.037 pessoas que compõem o público-alvo da campanha (Crianças, gestantes e idosos), apenas 111.557 foram vacinadas até agora.

Isso representa uma cobertura de 27,75%, muito abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Para tentar mudar esse quadro, os agentes comunitários vão de porta em porta verificando a situação vacinal dos moradores, esclarecendo dúvidas e indicando as unidades de saúde mais próximas.

A aposta é justamente no vínculo que esses profissionais já têm com as comunidades.

A influenza pode causar complicações sérias, especialmente em crianças pequenas, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas.

A vacinação anual é apontada como a principal forma de prevenção e ajuda a reduzir internações e mortes relacionadas à doença. A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde do município.

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