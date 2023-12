SDS monta força-tarefa para diminuir casos de roubos em Pernambuco

A- A+

Dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) mostram que Pernambuco acumulou 41.859 queixas de roubos, entre janeiro e novembro deste ano. Quando comparados a 2022, os números sofreram redução de 9,5%. Naquele ano, 46.234 ocorrências foram registradas.

Mesmo assim, os crimes seguiram em alta, pois a média diária resulta em 125 roubos e a SDS criou a Força-Tarefa de Crimes Patrimoniais, por determinação do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, para tentar diminuir esses dados e aumentar a sensação de segurança da população. A portaria foi publicada no último sábado (23).

Quem ficará à frente da equipe é a secretária-executiva Dominique de Castro Oliveira. O objetivo da força-tarefa é trabalhar observando as táticas peculiares usadas em cada território local.

Lançado no mês passado, o programa Juntos pela Segurança tem a meta de reduzir os roubos em 30%, até o final de 2026, usando como base os números de 2022.

Roubo de veículos

Uma modalidade de crime patrimonial que desafia a polícia é o de roubos a carros, que sofreu altas consecutivas nos últimos 26 meses. Somente em julho houve uma pequena queda. Foram 956 casos contra 973 em julho de 2022. Nos meses seguintes, as ocorrências voltaram a crescer.

Entre janeiro e novembro, Pernambuco já somou 11.537 roubos de veículos. No mesmo intervalo do ano passado, 9.909 casos foram denunciados, gerando um aumento de 16,42%.

Assalto a ônibus

A força-tarefa terá o desafio de reduzir os constantes assaltos a ônibus no Grande Recife. De janeiro a novembro, segundo a SDS, foram registrados 565 casos dessa modalidade. Em 2022, no mesmo período, foram contabilizadas 408 ocorrências. O aumento equivale a 38,48%. 327 das denúncias se concentram no Recife.

No mês passado, um motorista foi esfaqueado ao reagir um assalto no centro da capital pernambucana. Ele dirigia o coletivo que fazia a linha Vasco da Gama/Cabugá. O caso aconteceu por volta das 5h30. O ônibus transportava cerca de 30 passageiros.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, o condutor do ônibus estava com o valor de três passagens inteiras e mais R$ 30 para passar de troco. Os dois criminosos entraram no ônibus e roubaram os celulares dos passageiros, foi quando o motorista entrou em luta corporal com eles e acabou sendo esfaqueado em uma das mãos.

Os homens fugiram e o trabalhador foi conduzido para uma unidade de saúde, onde recebeu oito pontos na mão atingida.

