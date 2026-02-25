SDS-PE confirma investimento de quase R$ 24 milhões para compra de 1,4 mil câmeras corporais para PM
Ação conta com parceria do governo federal e não tem data oficial para início da implementação
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) vai adquirir 1.463 câmeras corporais para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A ação conta com parceria do governo federal e não tem data oficial para início da implementação.
Por meio de nota, a SDS-PE informou que a União vai investir R$ 23.982.009,00 na ação. O estado, em contrapartida, vai desembolsar R$ 23.983,00 para viabilizar a compra dos equipamentos.
"A transferência ocorre de forma parcelada, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho pactuado entre as partes", explicou a secretaria.
Das 1.463 câmeras corporais, 72,7% serão utilizadas pela Polícia Militar na Região Metropolitana do Recife (RMR). As demais 27,3% serão destinadas ao interior do estado.
Como funcionam as câmeras corporais
As câmeras corporais, também conhecidas como bodycams, começaram a ser utilizadas por agentes no estado em 2023. O equipamento grava todas as atividades policiais em sons e imagens, em uma medida para tentar evitar possíveis excessos em abordagens.
As câmeras são acopladas aos uniformes e gravam automaticamente todas as atividades policiais durante o turno de serviço. Isso significa que todas as abordagens, fiscalizações, buscas, varreduras, acidentes e demais interações com o público são registradas independentemente da ação do policial.
Os dados são transmitidos em tempo real por meio de live streaming ou armazenados na nuvem para acesso remoto das autoridades de segurança e judiciais sempre que necessário.
A localização por GPS também facilita a produção de provas e garante mais segurança aos policiais. Com o equipamento acoplado ao corpo, o policial pode ter sua posição facilmente rastreada e informada com exatidão a outras equipes da PM em casos de necessidade de reforço.
Má conduta policial
A notícia chega poucos dias após casos de suposta má conduta policial na Região Metropolitana do Recife ganharem grande repercussão.
O primeiro deles foi na terça-feira de Carnaval (17) durante show do rapper Djonga, no festival Rec-Beat. Um jovem, que trabalha como vendedor e não quis ter sua identidade revelada, relatou que foi agredido por um policial após esbarrar nele em uma roda-punk, comum em apresentações musicais.
“Assim que eu esbarrei nele, ele me empurrou de costas… virou, me olhou e me atingiu com o cassetete na testa”, afirmou.
O homem registrou um boletim de ocorrência (B.O.) e uma representação na Corregedoria Geral da SDS-PE contra o policial.
A outra acusação de má conduta policial foi nesse domingo (22), durante o Bloco da Ressaca, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um PM discutindo com um vendedor ambulante que comercializava bebidas em um veículo durante o evento.
Na gravação, o agente de segurança, que estava acompanhado de outros policiais, aparece retirando a placa de divulgação das bebidas e começa a fechar o porta malas do veículo.
Nesse momento, o ambulante abordado reage e tenta colocar a placa no local novamente. É quando o policial detém o homem e o direciona até a calçada. A imagem mostra que o vendedor chega a ter o rosto batido contra a parede.
Em resposta, na segunda-feira (23), Polícia Militar de Pernambuco abriu investigação preliminar para apurar a conduta de agentes envolvidos em uma abordagem policial.
A SDS-PE
A Secretaria de Defesa Social informa que os recursos financeiros previstos no convênio que trata sobre a aquisição de câmeras corporais (bodycams) em Pernambuco, no valor de R$ 23.982.009,00 da União e da R$ 23.983,00 da contrapartida do Estado, estão devidamente assegurados.
A transferência ocorre de forma parcelada, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho pactuado entre as partes.
O recurso vai permitir a aquisição de um total de 1.463 câmeras corporais, das quais 72,7% serão utilizados pela Polícia Militar na Região Metropolitana, e 27,3% no Interior do Estado