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INVESTIMENTO E SEGURANÇA SDS-PE entrega 13 novos veículos ao Corpo de Bombeiros com investimento de R$ 9,6 milhões Nova frota reforça atendimento operacional e amplia capacidade de resposta em diferentes regiões de Pernambuco

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) entregou, na manhã da última segunda-feira (17), 13 novos veículos ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), em uma solenidade realizada no Quartel do Comando Geral da Corporação.

Com investimento superior a R$ 9,6 milhões, a nova frota será distribuída entre unidades estratégicas de diferentes regiões do Estado. Entre os veículos entregues estão três Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), oito viaturas Auto Resgate (AR) e dois micro-ônibus.

“Essas viaturas representam a renovação da nossa frota e, ao mesmo tempo, irão apoiar e reforçar o atendimento em todas as regiões do Estado. Com as viaturas de combate a incêndio florestal, nós iremos atuar de uma maneira técnica mais efetiva. Atualmente, essas ocorrências são atendidas com carros de combate a incêndio urbano", explicou o comandante-geral do CBMPE, coronel Eduardo Araripe.

Os recursos foram provenientes de uma operação de crédito estadual, no valor de R$ 5,055 milhões, e de convênios que somam R$ 4,566 milhões para a aquisição das demais viaturas e dos micro-ônibus.

Pela primeira vez, o CBMPE incorpora à frota os Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), veículos com tração 4x4 desenvolvidos para atuar em terrenos de difícil acesso.

A estrutura permite maior mobilidade em áreas rurais e de mata, onde estradas precárias e terrenos acidentados podem dificultar o deslocamento das equipes.

"Então, pela primeira vez, nós estamos com carros que foram desenvolvidos para terrenos específicos, para situações de incêndio em vegetação, que é uma grande preocupação que nós temos a partir do segundo semestre do ano”, finalizou o coronel.

A chegada das viaturas amplia a capacidade técnica e a autonomia dos bombeiros no combate a incêndios em vegetação, especialmente durante o período de maior ocorrência de queimadas. Atualmente, esse tipo de ocorrência é atendido principalmente com veículos destinados ao combate de incêndios urbanos.

As três unidades serão distribuídas para regiões estratégicas do Interior. Uma viatura será destinada ao 2º Grupamento de Bombeiros (GB), em Caruaru; outra ao 3º GB, em Serra Talhada; e a terceira ao 4º GB, em Petrolina.

Atendimento operacional

As oito viaturas Auto Resgate (AR) também serão distribuídas entre diferentes unidades do Estado, com foco no atendimento pré-hospitalar e no suporte às ocorrências de salvamento.

Duas serão destinadas ao Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar (GBAPH), em Olinda, e uma seguirá para a Ilha de Fernando de Noronha.

“Estamos investindo fortemente na reestruturação de todas as nossas Operativas, o que inclui, também, a ampliação das frotas. Desta forma, os novos veículos entregues nesta data vão contribuir para o fortalecimento da estrutura operacional do Corpo de Bombeiros", iniciou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

As demais viaturas serão encaminhadas ao 1º GB, em Vitória de Santo Antão; 2º GB, em Caruaru; 7º GB, em Carpina; 3º GB, em Serra Talhada; e 9º GB, em Arcoverde.

A distribuição busca ampliar a capacidade de resposta das equipes e melhorar as condições de atendimento à população.

"Proporcionando melhores condições para o deslocamento das equipes e o atendimento às ocorrências de salvamento, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndios, incluindo os incêndios em áreas de vegetação, garantindo mais segurança para a tropa e um atendimento ainda mais eficiente à população pernambucana”, completou.

Já os dois micro-ônibus serão destinados à Diretoria Integrada Metropolitana (Dim), com atuação na Região Metropolitana do Recife, e à Diretoria Integrada do Interior 1 (Dinter I), responsável por áreas do Agreste e da Zona da Mata.

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