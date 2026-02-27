A- A+

FORMATURA SDS-PE forma 16 novos operadores aerotáticos com a primeira mulher na história A policial civil Virgínia Ferraz tornou-se a pioneira na conclusão do Curso de Operações Aerotáticas (COA); sessão solene ocorreu nesta sexta-feira (29)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) formou, nesta sexta-feira (27), a turma do 3° Curso de Operações Aerotáticas (COA), em cerimônia realizada na sede do Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado de Pernambuco (CIOPAer/GTA), no Ibura, Zona Sul do Recife.

O destaque da formatura dos novos operadores foi a policial civil Virgínia Ferraz, que se tornou a primeira mulher a concluir o Curso de Operador Aerotático (COA) em Pernambuco.

No total, o curso contou com 156 inscritos dos estados de Pernambuco, Ceará, Amapá, Sergipe e Santa Catarina. Desses, saíram 16 formados, sendo 15 homens e uma mulher.

A pioneira no COA ressaltou o sentimento de dever cumprido com a conclusão do curso.

“Foram anos de treino e dedicação exclusiva a esse objetivo. Treinos físicos e mentais intensos e toda uma dedicação para atingir esse objetivo”, iniciou.

Segundo Virgínia, a aprovação reforça que as mulheres podem ocupar esses espaços de alto nível físico e psicológico.

“Lugar de mulher é onde ela quiser. Independente do gênero, quando uma pessoa se dedica ela consegue alcançar. As mulheres podem exercer funções operacionais, num curso desta magnitude. Não é porque temos características femininas que isso vai nos impedir de operar com segurança e competência”, concluiu.

Os aprovados tiveram êxito durante a formação intensa e multidisciplinar. As 650h de aulas, em 73 dias de curso de 10 de dezembro do ano passado até 21 de fevereiro deste ano, abordaram Direitos Humanos, Atendimento Pré-Hospitalar, Tiro Embarcado, Técnicas Verticais em Aeronaves, Sobrevivência em diversos biomas, entre outras técnicas de alto desempenho.

De acordo com o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, a formação do COA reforça a segurança pública do estado.

“Formação é tudo em qualquer, ainda mais quando envolve vidas. Precisamos ter equipes qualificadas. Hoje, no 18º aniversário do agrupamento Tático Aéreo (GTA), formamos mais 16 operadores. Com isso, a segurança pública de Pernambuco, a Defesa Civil e a atividade dos bombeiros só têm a ganhar”, afirmou.

Os novos operadores vão atuar junto às dez aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA), sendo seis helicópteros e quatro aviões.

O gerente geral do GTA, coronel Câmara Júnior, reforça a atuação dos operadores aerotáticos.

“São os operadores aerotáticos que realmente fazem a ocorrência funcionar. São eles que vão atuar frente a criminalidade nas diversas operações. Estávamos precisando de efetivo. Estamos todos muitos felizes. É um curso difícil. São várias etapas, com capacitação técnica. Então é uma sequência de informações que exige muito fisicamente e mentalmente”, detalhou o coronel Câmara Júnior.

Além da formatura do Curso de Operações Aerotáticas, a sessão solene também celebrou o aniversário de 18 anos do CIOPAer/GTA.

