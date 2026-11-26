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Segurança pública SDS publica regras para solicitação de policiamento durante o Carnaval 2027 Prazo final para as solicitações é no dia 13 de fevereiro de 2027; operação para festividade será dividida em três períodos

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou as diretrizes para a solicitação de policiamento por produtores culturais, representantes de entidades públicas e privadas, blocos e agremiações para o Carnaval 2027.

De acordo com a Portaria nº 7.623, aqueles que manifestam interesse em solicitar reforço de segurança para eventos previstos entre de janeiro e de fevereiro de 2027 deverão encaminhar os pedidos exclusivamente pelo formulário eletrônico SDS Eventos, disponível por meio do link.

O prazo final para as solicitações acontece no dia 13 de fevereiro de 2027, às 23h59. O pedido deve ser feito com antecedência de 15 dias da data prevista para o início do evento.

As solicitações devem apresentar informações completas sobre o evento, incluindo o local, modalidade (polo, show, bloco, agremiação, baile, concurso ou apresentação), estimativa de público, percurso, horários de início e término, quantidade de palcos, camarotes, trios elétricos e demais estruturas, além da identificação dos responsáveis e dos dados relativos a postos médicos e ambulâncias.

Segundo a pasta, a operação para a festa de Momo será dividida em três períodos: Pré-Carnaval, que ocorre no período 2 de janeiro a 4 de fevereiro, com emprego de segurança entre às 10h e meia noite; Carnaval, de 5 a 10 de fevereiro, com o policiamento das 8h às 2h; e Pós-Carnaval, de 11 a 28 de fevereiro, com emprego de segurança também entre às 10h e meia noite.

A Secretaria de Defesa Social reforçou que os eventos solicitantes deverão ter uma duração máxima de oito horas. Já em casos considerados de "situações excepcionais e de interesse público" são cabíveis de análise pelo Comitê de Segurança em Grandes Eventos (CSGE) da SDS.

Ainda de acordo com a pasta, os pedidos serão analisados em ordem cronológica, seguindo os seguintes critérios: a tradição no calendário turístico pernambucano, expectativa de público, gratuidade, realização em espaços públicos e avaliação de risco, a partir dos registros de ocorrências de anos anteriores.

O reforço será destinado aos eventos regularizados, com ressalvadas apenas previstas na Portaria. O documento também determina que a autorização emitida pela Prefeitura do município deve ser apresentada pelo organizador no Batalhão de Polícia Militar responsável pela área com até oito dias de antecedência.

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