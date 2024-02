A- A+

PENA SDS pune policial militar responsável por tiro que cegou trabalhador durante manifestação no Recife Caso aconteceu no dia 29 de maio de 2021, na área central da Capital pernambucana

A Secretaria de Defesa Social (SDS) estabeleceu, nesta sexta-feira (23), uma punição administrativa para o policial militar responsável pelo disparo que tirou a visão de um trabalhador. O caso aconteceu durante uma manifestação pacífica realizada no Centro do Recife, em 2021. Apesar de ter sido atingido, o homem não participava do ato.

Agora, o sargento do batalhão de Choque Reinaldo Belmino Lins deverá cumprir uma pena de 30 dias de prisão administrativa. Além disso, ele também foi condenado a cumprir mais duas punições de 21 dias cada.

De acordo com a SDS, a punição foi imposta pelos seguintes atos: trabalhar mal, intencionalmente, em qualquer serviço ou instrução, promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio da Corporação e deixar de cumprir ou de fazer cumprir as normas regulamentares na esfera de suas atribuições.

Na Vara da Justiça Militar Estadual, o oficial de segurança é réu pelo crime de lesão corporal grave, com o agravante de o crime ter sido cometido por um militar. No entanto, ainda não há previsão de julgamento.

Porém, a condenação desta sexta-feira (23) ressalta que, caso o policial também seja considerado culpado nessa outra esfera, ele poderá responder a um novo processo administrativo na Polícia Militar.

Relembre o caso

O disparo realizado pelo sargento foi feito no dia 29 de maio de 2021, nas proximidades da Ponte Princesa Isabel, no Centro do Recife. Armado com uma munição não letal (elastômero), ele atingiu o olho de Jonas Correia de França, que estava voltando para casa quando se deparou com a manifestação.

