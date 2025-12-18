Qui, 18 de Dezembro

SEGURANÇA

SDS realiza ação em Olinda para reforçar divulgação do Alerta Celular e Alerta Bike nesta sexta (19)

A iniciativa será realizada no Shopping Patteo Olinda, no bairro de Casa Caiada

O sucesso do programa Alerta Celular inspirou a criação e desenvolvimento do Alerta BikeO sucesso do programa Alerta Celular inspirou a criação e desenvolvimento do Alerta Bike - Foto: SDS / Divulgação

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) promove, nesta sexta-feira (19), das 14h às 22h, uma ação informativa no piso L3 do Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada.

A atividade tem como foco apresentar aos visitantes os programas Alerta Celular e Alerta Bike, iniciativas que auxiliam na recuperação de celulares e bicicletas roubados ou furtados.

O Alerta Celular permite que os usuários registrem seus aparelhos por meio do número IMEI, facilitando a identificação e devolução em casos de perda, furto ou roubo.

Desde sua criação, em 2017, o sistema já possibilitou a recuperação de mais de 70 mil dispositivos. O sucesso do programa inspirou e motivou o desenvolvimento do Alerta Bike, que utiliza o número de chassi para identificar bicicletas cadastradas.

Durante a ação, agentes da SDS prestarão orientações ao público, auxiliarão no cadastro dos bens e poderão, inclusive, registrar boletins de ocorrência no local. Os visitantes também receberão informações sobre como proceder em casos de perda ou roubo.

O Shopping Patteo Olinda fica na Rua Carmelita Muniz de Araújo, nº 225, no bairro de Casa Caiada.

