INOVAÇÃO SDS realiza ação no Shopping Patteo Olinda para reforçar divulgação do Alerta Celular e Alerta Bike Atividade acontece nesta quarta-feira (31) e tem como objetivo apresentar os sistemas que auxiliam na recuperação de celulares e bicicletas roubados

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) promoverá, nesta quarta-feira (31), das 9h às 17h, uma ação informativa no piso L3 do Shopping Patteo, em Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A atividade tem como foco apresentar aos visitantes os programas Alerta Celular e Alerta Bike, iniciativas que ajudam na recuperação de celulares e bicicletas roubados ou furtados.

O Alerta Celular permite que os usuários registrem seus aparelhos por meio do número Imei, facilitando a identificação e devolução em casos de perda, furto ou roubo.

Desde que foi criado, em 2017, o sistema já possibilitou a recuperação de mais de 70 mil dispositivos. O sucesso do programa inspirou e motivou o desenvolvimento do Alerta Bike, que utiliza o número de chassi para identificar bicicletas cadastradas.

Durante a ação, agentes da SDS prestarão orientações ao público, auxiliarão no cadastro dos bens e poderão, inclusive, registrar boletins de ocorrência no local. Os visitantes também receberão informações sobre como proceder em casos de perda ou roubo.

