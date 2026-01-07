A- A+

INOVAÇÃO SDS realiza ação no Shopping Patteo Olinda para reforçar divulgação do Alerta Celular e Alerta Bike Ação acontece na tarde desta quinta-feira (8) e tem como objetivo destacar a importância de divulgar ainda mais os programas

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) promoverá, nesta quinta-feira (8), das 14h às 22h, uma ação informativa no piso L3 do Shopping Patteo Olinda, no bairro de Casa Caiada, em Olinda.

A ação tem como intuito reforçar a importância e a divulgação dos programas Alerta Celular e Alerta Bike, que auxiliam na identificação e recuperação de celulares e bicicletas roubados ou furtados em todo o Estado.

Durante a ação, equipes da SDS estarão à disposição do público para prestar orientações, realizar o cadastro de celulares e bicicletas e, quando necessário, registrar boletins de ocorrência no próprio local.

Os visitantes também receberão informações sobre como proceder corretamente em casos de perda, furto ou roubo.

O Alerta Celular permite que os usuários registrem seus aparelhos por meio do número IMEI, facilitando a identificação e a devolução dos bens.

O sucesso do programa inspirou e resultou na criação do Alerta Bike, que utiliza o número de chassi para o cadastro de bicicletas, ampliando as ferramentas de apoio às ações de segurança pública.

Criado em 2017 pelo Governo de Pernambuco, o Alerta Celular tem apresentado resultados expressivos. Somente em 2025, mais de 9 mil aparelhos foram recuperados por meio do sistema em todo o território estadual. Desde o início da iniciativa, mais de 87 mil celulares foram resgatados com o apoio do programa.

Atualmente, o banco de dados do Alerta Celular conta com cerca de 990 mil aparelhos cadastrados, o que representa uma média de quase 319 registros por dia. Em 2023, foram realizados 135.385 cadastros; em 2024, 117.487; e, em 2025, aproximadamente 109 mil novos aparelhos foram registrados no sistema.

O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Muniz de Araújo, nº 225, no bairro de Casa Caiada, em Olinda.

