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OBRAS Se antecipando às fortes chuvas, Governo de Pernambuco inicia limpeza do Canal do Fragoso As frentes de trabalho atuam desde o início do canal, em Jardim Fragoso, até Casa Caiada, visando a limpeza de toda a vegetação

O Governo de Pernambuco, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), empresa vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), iniciou nesta quarta-feira (15) os serviços de limpeza das baronesas no canal do Fragoso. Medida preventiva é realizada anualmente em abril, mês que antecede o período chuvoso.

A proliferação das baronesas é uma consequência direta do descarte irregular de esgoto clandestino e lixo doméstico no canal. Essa vegetação, que se alimenta de matéria orgânica, não encontraria condições de reprodução caso o fluxo fosse composto estritamente por águas pluviais, conforme o projeto original.

“Essa vegetação é proveniente da poluição. O depósito de nitrogênio e fósforo facilita que essas plantas cresçam como se fossem um grande depósito de fertilizantes”, explica o biólogo da Cehab, Pedro Nascimento. “Todo material retirado do canal é destinado a um centro de tratamento de resíduos. O destino final das baronesas é a compostagem (transformação em adubo natural)”, complementa.

Os trabalhos são executados em duas frentes: uma realiza o serviço mecânico, com retroescavadeira, escavadeira hidráulica e dois caminhões e seus respectivos operadores, e outra com trabalhadores que realizam o serviço manual, em balsas dentro do canal, nos trechos fora do alcance das máquinas.

Atualmente, o Canal do Fragoso possui a maior capacidade de escoamento da sua história. Antes das intervenções, o canal contava com os dois últimos trechos totalmente afunilados e assoreados.

As obras devem durar cerca de 45 dias, como destacou a fiscal da obra, Marília Campelo.

“A previsão é de finalizarmos os serviços em até 45 dias. As frentes de trabalho atuam desde o início do canal, em Jardim Fragoso, até Casa Caiada, abrangendo uma área total de 56 mil m², o equivalente a oito campos de futebol”

Seis contratos estão em andamento envolvendo frentes de obras que vão da PE-15 até a Ponte do Janga, na divisa de Olinda com Paulista, como parte das intervenções da Via Metropolitana Norte e do Canal do Fragoso.

As obras que fazem parte do Complexo do Canal do Fragoso incluem a execução dos 2 km finais de revestimento do canal, além de 5,6 km de vias marginais triplas, com ciclofaixa e serviços de urbanização e sinalização. No total estão sendo investidos mais de R$ 472 milhões.

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