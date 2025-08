A- A+

Tarifas Se Brics fosse problema para os EUA, outros membros seriam taxados em 50%, afirma Haddad "Nem por isso, os Estados Unidos taxaram em 50% os países do Brics, com os quais eles têm muito mais divergência do que conosco, inclusive", disse o Ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou que um possível incômodo com o Brics esteja por trás da decisão do presidente dos Estados Unidos de taxar produtos importados do Brasil em 10% e, alguns deles ainda receberem uma alíquota extra de 40%. O País foi sede da reunião de líderes do bloco no mês passado, no Rio de Janeiro.

"Se isso fosse verdade, a Índia, a China e a África do Sul teriam sido taxados em 50%", citou Haddad, salientando que mencionava as nações fundadoras do grupo, mas que outros países recentemente entraram para o condomínio.

Ele não citou a Rússia e comentou que o bloco é hoje o maior destino das exportações brasileiras, enquanto o País tem déficit com os Estados Unidos. "Nem por isso, os Estados Unidos taxaram em 50% os países do Brics, com os quais eles têm muito mais divergência do que conosco, inclusive."





