A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO "Se chover, a gente já suspende os móveis em casa", diz moradora de Olinda sobre Canal do Fragoso Canal transborda com frequência, em tempos de chuva

Na época das fortes chuvas em Pernambuco, vários tipos de dilemas são expostos com enchentes e alagamentos. Em Olinda, embora esteja passando por obras de drenagem e alargamento, o Canal do Fragoso parece ser um eterno gargalo para quem mora perto dele.

Na Rua Catulo da Paixão Cearense, no bairro de Jardim Atlântico, por exemplo, onde trabalha a doméstica Silvânia Maria, de 55 anos, desde a última quarta-feira (14), quando começaram as fortes enxurradas, a água chega a invadir a rua inteira.





Na residência, todos os móveis estão suspensos. A água entrou e o susto se repete. Na manhã desta sexta (16), ela, junto a um homem contratado pela família, retira a água e as baronesas de dentro de casa.

Silvânia trabalha no local há 34 anos e já sofreu fortes prejuízos. Chegou a perder eletrodomésticos, como freezer, geladeira e até mesmo televisores. A água já chegou a cobrir uma mesa de jantar.





Rua Catulo da Paixão Cearense, Jardim Atlântico. Na foto: Silvania Maria, 55, doméstica. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Se chover, a gente já suspende os móveis em casa. No último dia 1º de maio, o povo viajou, aqui, e teve que deixar tudo suspenso, com medo da chuva. Se não tiver ninguém em casa, perde tudo”, disse ela.

Perigo de choque

Dentro da residência há tomadas, nas partes inferiores das paredes. A água também cobre esses pontos de energia.

“O que a gente faz é desligar o disjuntor do térreo e deixa só o do 1º andar ligado. É como se a casa fosse preparada pra esses riscos”, finalizou ela.

Previsão do tempo

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), as chuvas devem continuar, neste sábado (17), nas seguintes intensidades:

Mata Norte: Fraca a Moderada

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Sul: Fraca a Moderada

Agreste: Fraca a Moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

O canal passa por uma obra de alargamento e revestimento, que começou em 2013. A etapa final prevê o alargamento do canal até a ponte do Janga, em Paulista. O trecho conta com 1,1 quilômetro de vias marginais. A previsão de conclusão da obra é para junho de 2026.

O que diz a Cehab?

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), responsável pelas obras do Canal do Fragoso e da Via Metropolitana Norte, informou por meio de nota oficial que está monitorando constantemente o nível da água no canal e nas áreas do entorno.

Segundo a companhia, durante a execução da obra, em um trecho específico, ocorre o nivelamento da água do canal com a água acumulada na rua.

"Essa situação se deve ao rebaixamento da parede do canal neste trecho, que estava inacabado e foi retomado pela atual gestão. Na mesma área está em construção um bueiro, que contribuirá para melhorar a capacidade de escoamento da água no local", explica a nota.

De acordo com a Cehab, tualmente, seis frentes de trabalho estão em andamento nas obras da Via Metropolitana e do Canal do Fragoso. "A conclusão da fase final, que vai até a ponte do Janga, é essencial para garantir maior fluidez da água e prevenir alagamentos", afirma o órgão.

"Com 60% da obra já concluída, o Canal do Fragoso será um elemento fundamental na drenagem das águas pluviais e na redução dos impactos causados pelas chuvas nas áreas vizinhas. Desde o início da gestão da governadora Raquel Lyra, a Cehab tem atuado com foco na prevenção de tragédias como as que marcaram o passado da região", diz a nota.

As ações de desapropriação realizadas até agora já retiraram mais de mil famílias de áreas de risco no entorno do canal, o que, segundo a companhia, teria sido decisivo para o avanço das obras. Até junho, outras 169 famílias terão seus processos de desapropriação concluídos.

Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab, explicou que a companhia tem seis contratos de obra em execução, e que cada contrato tem um cronograma de execução.

"Temos três contratos com previsão de conclusão até outubro deste ano, mais um contrato previsto para ser finalizado no mês de dezembro, e os outros dois contratos, que é a parte final do canal, previstos para serem concluídos até junho do ano que vem. Nossa expectativa é que antes do período chuvoso de 2026 a gente consiga concluir todo o canal", declarou Paulo Lira.

Veja também