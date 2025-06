A- A+

EXPORTAÇÃO Se franceses cumprissem cota de carne importada do BR, comeriam dois hambúrgueres ao ano, diz Lula Em entrevista concedida em Paris neste sábado, o presidente questionou a tese de que a agricultura francesa seria prejudicada pelo agronegócio brasileiro com o acordo UE-Mersocul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a tese de que a agricultura francesa seria prejudicada pelo agronegócio brasileiro, ao fazer comentários sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia durante entrevista coletiva que concedeu na manhã deste sábado em Paris.

Para o presidente, a afirmação não está correta porque existem cotas para exportação de produtos brasileiros.

"Se eles cumprissem a cota, no máximo, os franceses iriam comer dois hambúrgueres [de carne importada do Brasil], em média, por ano. É nada", disse o presidente, acrescentando que sugeriu ao presidente Emmanuel Macron que os agricultores brasileiros e franceses se reunissem para discutir o assunto.

Longe de mim querer prejudicar o pequeno agricultor francês. Eu não quero que a gente pare de comparar vinho da França, embora a gente produza vinho", acrescentou Lula, destacando que a política comercial é uma via mão dupla.

Na sexta-feira, no encontro que teve com Lula, Macron disse estar disposto a assinar o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul ainda este ano, mas somente se incluir medidas para proteger o setor agropecuário europeu, que teme a concorrência do bloco sul-americano.

O presidente lembrou ainda que a UE tem 27 países e que o acordo tem que ser coletivo, apesar da resistência francesa.

"Eu acho que o Parlamento Europeu aprova o acordo, independentemente de a França querer ou não, porque a França já deu procuração", finalizou.

Durante a entrevista, Lula informou que quinze grandes empresários franceses se comprometeram a investir R$ 100 bilhões no país nos próximos cinco anos. Além disso, sinalizou que há a possibilidade de um acordo com a França para a produção de helicópteros em unidade no Brasil.

Lula está na França desde o dia 5 de junho, na primeira viagem de um chefe de Estado ao país em 13 anos. Na viagem, foram aprofundados os 20 acordos bilaterais do Plano de Ação de Parceria Estratégica Brasil-França.

Neste sábado, o presidente brasileiro seguiu para Nice, onde cumpre a sequência dos compromissos da visita ao país europeu.

