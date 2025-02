A- A+

Rio de Janeiro 'Se jogaram do prédio': os relatos desesperados de funcionários em fábrica que pegou fogo em Ramos O fogo começou por volta das 8h50. Moradores do condomínio ao lado tiveram que deixar suas casas por determinação da Defesa Civil dada a proximidade do fogo

Funcionários que estavam na fábrica de confecção de roupas para carnaval em Ramos, na Zona Norte, atingida por um forte incêndio na manhã desta quarta-feira, relatam o desespero para escapar do fogo. Vídeos feitos por moradores da região mostram as vítimas sendo resgatadas pelas janelas com o rosto sujo de fuligem. Há relatos ainda de pessoas que, para salvar a própria vida, se jogou do prédio.

Alguns dos funcionários ficaram na janela, na lateral do prédio, gritando por socorro enquanto usavam toalhas molhadas para não inalar a fumaça. O resgate está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda de escadas cedidas por moradores do entorno. Um dos agentes quebrou parte da estrutura de ferro e teve início a retiradas dos homens. Quatro pessoas foram resgatadas. Não há o número total de pessoas resgatadas no local e nem confirmação se pessoas seguem no local.

— Foi muito desesperador, mas eu estou bem. A gente estava dormindo. Tem mais de 20 pessoas lá dentro. Preciso acalmar minha mãe — disse um dos aderecistas resgatados pelos bombeiros pela janela. Ao sair do imóvel, ele falava ao celular para entrar em contato com a família, mostrou o "Bom Dia Rio", da TV Globo.



Funcionários se jogaram

A funcionária da fábrica Roberta foi uma das primeiras a conseguir escapar do incêndio. Em entrevista à TV Globo, ela contou que estava na fábrica desde segunda-feira (10) e que não foi possível ver como o fogo começou.

— Estava todo mundo dentro do ateliê trabalhando e todo mundo começou a gritar fogo, fogo. E saímos correndo. Consegui salvar nossa equipe, mas o restante das pessoas se jogou lá de cima. Está desesperador — relatou.

O fogo começou por volta das 7h39. Moradores do condomínio ao lado tiveram que deixar suas casas por determinação da Defesa Civil dada a proximidade do fogo.

Veja também