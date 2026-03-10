Se minas não forem removidas, consequências militares serão de magnitude nunca vista, diz Trump

A- A+

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que se o Irã tiver colocado minas no Estreito de Ormuz, deve removê-las imediatamente.

"Se o Irã tiver colocado minas no Estreito de Ormuz, e não temos relatos disso, exigimos a remoção imediata delas! Se, por qualquer motivo, minas foram colocadas e não forem removidas imediatamente, as consequências militares para o Irã serão de uma magnitude", disse Trump em registro na Truth Social nesta terça-feira, 10.

"Se, por outro lado, removerem o que quer que tenha sido colocado, será um grande passo na direção certa!", afirmou.

Segundo a CNN, o Irã começou a instalar minas no Estreito de Ormuz, o ponto de estrangulamento energético mais importante do mundo, responsável por cerca de um quinto de todo o petróleo bruto, citando duas pessoas familiarizadas com relatórios da inteligência americana sobre o assunto.

Em uma postagem no X, o Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que as forças americanas estão minando a capacidade do regime iraniano de projetar poder no mar e de hostilizar a navegação internacional. "Há anos, as forças iranianas ameaçam a liberdade de navegação em águas essenciais para a segurança e a prosperidade americanas, regionais e globais", diz o registro.



