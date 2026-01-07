A- A+

ESTADOS UNIDOS "Se não vencermos a eleição de meio de mandato, sofrerei impeachment", diz Trump a republicanos Nos EUA, a cada dois anos todos os assentos da Câmara dos Deputados são renovados por meio do voto popular

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira, 6, que os republicanos precisam vencer as eleições legislativas de meio de mandato para impedir que ele seja alvo de um processo de impeachment pelos democratas.

"Vocês precisam vencer as eleições de meio de mandato porque, se a gente não vencer, eles vão encontrar um motivo para um impeachment", afirmou. E repetiu: "Eu vou sofrer impeachment."

A declaração foi dada em um longo discurso feito a deputados do partido. Nos EUA, a cada dois anos todos os assentos da Câmara dos Deputados são renovados por meio do voto popular.

No Senado, a coisa é um pouco diferente. Cerca de um terço dos assentos do Senado - de cem membros - estará em jogo, uma vez que os senadores cumprem mandatos de seis anos.

Se os republicanos não ganharem em novembro será complicado para Trump continuar seu governo. O congresso também poderá abrir investigações e até um processo de impeachment.

"Dizem que quando você ganha a presidência, você perde as eleições de meio de mandato". "Eu gostaria que vocês pudessem me explicar o que diabos está acontecendo com a cabeça do público", completou o presidente.

Captura de Maduro

No encontro, Trump também exaltou a força militar dos EUA e disse que nenhuma outra nação é "páreo". Ele também classificou a operação na Venezuela como "brilhante".

"Ninguém é páreo para nós. Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", disse ao comentar sobre a captura do ditador Nicolás Maduro.

"Os Estados Unidos provaram, mais uma vez, que são os mais poderosos, os mais sofisticados e sem medo em todo o planeta Terra. Ninguém é páreo para nós. Ninguém poderia ter feito isso, nós somos muito rápidos, ninguém tem essas armas."

Durante o discurso, Trump deu detalhes sobre a ação do último sábado, 3, fez piadas sobre as danças de Maduro e afirmou que o ditador é "violento, tortura pessoas."

