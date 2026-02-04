A- A+

diplomacia "Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos", diz Rubio O secretário, no entanto, enfatizou a neccessidade de incluir questões-chave nas negociações, como o alcance de seus mísseis balísticos

Os Estados Unidos estão prontos para se reunir com o Irã esta semana, mas as negociações devem abordar seu programa de mísseis, além do programa nuclear, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira (4).

"Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos", disse Rubio em uma coletiva de imprensa, sem confirmar uma informação da mídia estatal iraniana de que as negociações ocorreriam na sexta-feira em Omã.

"Eles expressaram interesse em se reunir e conversar. Se mudarem de ideia, também estamos prontos", disse o chefe da diplomacia após o presidente americano, Donald Trump, ordenar uma grande mobilização militar perto da costa do Irã e ameaçar atacá-lo.

No entanto, enfatizou a necessidade de incluir questões-chave nas negociações.

"Para que as conversas realmente levem a algo significativo, elas terão que incluir certos pontos, e isso inclui o alcance de seus mísseis balísticos, o patrocínio de organizações terroristas em toda a região, seu programa nuclear e o tratamento dado ao seu próprio povo", explicou Rubio.

Em conversas anteriores sobre seu programa nuclear, o Irã descartou discutir seus mísseis, apresentando essas armas, capazes de alcançar Israel, como um instrumento de autodefesa ao qual todo país tem direito.

O Irã também perdeu importantes aliados regionais após o grave enfraquecimento do Hezbollah no Líbano pelas mãos de Israel e a queda do presidente sírio Bashar al-Assad.

A mídia estatal iraniana informou nesta quarta-feira que as negociações com os Estados Unidos ocorreriam na sexta-feira em Omã, depois que diplomatas haviam afirmado anteriormente que o encontro seria realizado na Turquia.

Rubio disse que o enviado dos EUA, Steve Witkoff, estava pronto para se reunir com o Irã na Turquia, mas recebeu "relatos conflitantes" sobre se Teerã havia concordado.

"Isso ainda está sendo definido", afirmou, referindo-se ao local das negociações.

