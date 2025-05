A- A+

INFECÇÃO Sebastião Salgado: quais são os sintomas da malária, infecção que causou a morte do fotógrafo Fotógrafo brasileiro tinha distúrbio sanguíneo causado pela doença

O fotógrafo Sebastião Salgado morreu, nesta sexta-feira (23), aos 81 anos, devido a um distúrbio sanguíneo causado por uma complicação da malária. Ele contraiu a infecção em 2010, durante uma viagem à Indonésia e não conseguiu tratar apropriadamente.

A malária é uma doença infecciosa causada por um parasito do gênero Plasmodium, que é transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectadas dos mosquitos Anopheles, também chamado de mosquito-prego. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), existem quatro tipos de malária humana: Plasmodium falciparum - Plasmodium vivax - Plasmodium malariae - Plasmodium ovale.

O Plasmodium falciparum é responsável por mais de 90% dos casos mundiais e pelas formas mais graves da doença. No entanto, no Brasil, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 82,5% das infecções são provocadas pelo Plasmodium vivax.

A doença tem um impacto significativo no mundo e é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um problema mundial de saúde. No Brasil, a grande maioria dos casos ocorre na região da Amazônia.

Quais são os sintomas da malária?

Os principais sintomas da malária, de acordo com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, são:

Febre;

Calafrio;

Tremores;

Sudorese;

Cansaço;

Mal-estar;

Enjoo;

Tontura;

Dor de cabeça;

Dores no corpo;

Perda do apetite; e

Pele amarelada.

Os primeiros sintomas costumam aparecer de 10 a 15 dias após a picada do mosquito. Se a malária demorar para ser diagnosticada e tratada, ela pode evoluir para a forma grave. Nesse caso, os sintomas incluem:

Cansaço extremo;

Convulsões;

Alteração da consciência;

Hipotensão arterial ou choque;

Dispneia ou hiperventilação;

Hemorragias.

A malária tem tratamento, mas o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações da doença.

