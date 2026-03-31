Sebrae: desafio Liga Jovem abre inscrições para estudantes de todo o país; saiba como se inscrever

As inscrições para 4ª edição do Desafio Liga Jovem (DLJ), maior competição de empreendedorismo tecnológico de impacto, já podem ser realizadas e são destinadas a estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e do Técnico. A iniciativa é realizada pelo Sebrae em instituições de ensino brasileiras.

A proposta é desenvolver soluções criativas para desafios da escola ou da comunidade utilizando a tecnologia como aliada. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 28 de maio pelo site.

O Sebrae/PE promove, nesta terça-feira (31), o lançamento oficial da edição do DLJ, no Recife. A ação começa às 10h e inclui uma transmissão ao vivo pelo canal do Sebrae/PE no YouTube.

A programação conta com palestra, música e outras dinâmicas e conta também com a presença de autoridades, gestores e players do ecossistema de educação, além de estudantes da rede pública de ensino da Região Metropolitana da capital.

Soluções de problemas

O estado de Pernambuco, na última edição do DLJ, teve destaque nacional, conseguindo conquistar o primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental com o projeto: “Bioplacas de cascas de mariscos: uma alternativa inteligente para comunidades sustentáveis”.

A proposta envolveu a criação de placas de revestimento que usam como matéria-prima conchas de ostras descartadas de forma irregular em Itapissuma, município da Região Metropolitana do Recife, onde a pesca artesanal é uma importante atividade econômica.

Além de eliminar problemas, como ferimentos causados pelas cascas jogadas em locais indevidos, o projeto evita acúmulo de resíduos sem tratamento e desenvolve um produto com potencial para se tornar uma fonte de renda para os moradores.

A equipe vencedora, formada pelas estudantes Giovana Andrade e Maria Eloíza Ferreira, e pela professora Maria Eduarda Santos da Silva, do 9º ano da Escola Municipal de Referência João Bento de Paiva, ganhou uma viagem com todas as despesas pagas para Barcelona, na Espanha, que aconteceu no início deste mês de março.

Criação de ideias

O Desafio Liga Jovem funciona também como um laboratório de criação de ideias, dado que os participantes são incentivados a transformar proposições em projetos concretos de inovação social ao longo da jornada.

Na decorrer da disputa, vale desenvolver desde aplicativos, jogos e plataformas até produtos físicos, serviços e metodologias sustentáveis que tragam impacto positivo, biossustentável e sejam construídos de forma colaborativa e inovadora.

“O primeiro ganho do Desafio Liga Jovem é o aprendizado. É fundamental estimular o engajamento de todo o ecossistema escolar para conversar sobre o impacto socioambiental no planeta e criar soluções, já na fase estudantil, para o desenvolvimento do nosso território e da nossa realidade comunitária”, ressalta o especialista em Educação Empreendedora do Sebrae/PE, Danilo Lopez.

Competição

O Desafio Liga Jovem é dividido nas categorias Ensino Fundamental (8º e 9º ano), Ensino Médio e Educação Profissional (Técnico), com participação de estudantes das redes pública e particular de educação.

Cada equipe, com estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º anos), do Ensino Médio e da Educação Profissional (Técnico), pode ter de dois a cinco alunos, com apoio de um professor orientador.

Na primeira fase, serão classificados os seis melhores times por categoria e estado. Entre agosto e setembro, os selecionados apresentarão suas ideias online para uma banca de jurados e, em sequência, avança para a etapa seguinte a melhor equipe de cada banca.

As primeiras colocadas ganharão uma viagem com tudo pago para participar da Etapa Nacional. Além disso, cada aluno e orientador que ficar em 2º lugar receberá um vale-compras de R$ 500.

As equipes semifinalistas participam da missão nacional, em novembro, quando vão detalhar seus projetos em bancas presenciais de semifinal e final. Elas ainda vão participar de uma imersão em centros de tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Os primeiros lugares de cada categoria ganharão uma viagem internacional com todas as despesas custeadas pelo Sebrae. Quem ficar em segundo receberá um notebook; os terceiros lugares e honras ao mérito serão contemplados com celulares pelo desempenho na disputa.

Números

Em 2025, o Desafio Liga Jovem registrou cerca de 62,3 mil inscritos e cinco mil projetos de inovação social submetidos. As quantidades superaram as marcas do ano anterior, quando foram contabilizadas 54 mil inscrições e três mil propostas inovadoras.