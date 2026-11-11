Sebrae-PE deseja imaginar diferentes futuros em encontros sob o viés da inovação
Entidade, uma das realizadoras do festival, participa da edição com espaço na Av. Rio Branco, Bairro do Recife
Desde sempre, e a cada edição, o REC’n’Play é pensado sob o mote da inovação, da tecnologia e de um tempo presente povoado por ideias, oportunidades e aproximação de pessoas, com a culminância de um futuro alinhado ao conhecimento - essência do festival que começa nesta quarta (11) no Bairro do Recife e segue até sábado (14) atravessado pela temática “O Futuro Nasce Aqui”.
Tal qual o festival, o Sebrae-PE - um dos realizadores do REC’n’Play 2026 - imagina diferentes futuros e propõe encontros sob o viés da inovação “a partir da perspectiva da competitividade, buscando compreender como ela pode ser incorporada aos pequenos negócios e às cadeias produtivas de Pernambuco”.
É assim que Lívia Moura, gerente de Negócios Inovadores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ressalta a participação da entidade no Festival, que terá em um espaço na Av. Rio Branco com palestras, painéis e imersões focadas na automação, Inteligência Artificial e estratégias digitais voltadas ao cotidiano dos pequenos negócios.
“Queremos levar a inovação às potencialidades que já existem no Agreste, Zona da Mata, Região Metropolitana e Sertão (...) É isso que buscamos no REC’n’Play: trazê-la para o debate sobre os futuros possíveis, considerando também o contexto governamental e as políticas públicas”, pontua Lívia, em entrevista à Folha de Pernambuco - veículo parceiro e apoiador na edição do festival.
Discutir Pernambuco
Será sobre a construção de um futuro mais inovador, competitivo e conectado às potencialidades de seus territórios, portanto, que o Sebrae-PE vai se correlacionar ao festival, mobilizando
“diferentes atores dos ecossistemas, conectando suas competências e potencialidades para que atuem de forma sinérgica e contribuam para um objetivo comum: o desenvolvimento de Pernambuco”, complementa Lívia que, assevera: “ (...) o Nordeste já se consolida como o segundo maior polo de inovação do território brasileiro”.
Leia também
• Sebrae-PE leva palestras e experiências imersivas ao REC'n'Play no Bairro do Recife
• Carpina tem nova unidade do Sebrae: empreendedorismo ganha força na Zona da Mata de Pernambuco
• Sebrae-PE inaugura nova unidade no Shopping Carpina para atender 23 municípios da Mata Norte
“Nesse contexto, Pernambuco passa a ser um estado preponderante para alavancar a força da inovação na Região. Isso não acontece por acaso, mas em função da preocupação do Sebrae em compreender como os programas de fomento, os parques tecnológicos, as incubadoras e os demais atores dos ecossistemas de inovação se relacionam e se fortalecem mutuamente”, reforça.
A propósito, a abertura do ciclo de palestras no espaço do Sebrae-PE no REC’n’Play acontece hoje com a economista Síria Moura à frente do tema “Se o mercado mudasse amanhã, sua empresa perceberia hoje?”
Mulheres e startups
Lívia Moura também traz à tona o quanto é importante iniciativas que ampliem a participação feminina no ecossistema de inovação apontando, inclusive, que “Pernambuco apresenta um percentual de mulheres fundadoras de startups superior à média nacional”.
E, por óbvio, o Sebrae-PE tem entre suas proposições estimular a criação desses negócios, apontando caminhos que percorram por uma base tecnológica, que envolvam ciência e trilhem a pesquisa qualificada - questões que não passam alheias à proposta de um festival como o REC’n’Play.
Atuações
Operante em frentes diversas, o Sebrae-PE integra o estudo Startup Genome, que permitiu analisar, a partir de dados, a dinâmica do ecossistema de inovação do Recife.
Da mesma forma, a entidade participa da articulação e organização do Oeste Inovador, novo distrito de inovação do Recife que reúne universidades, incubadoras e empresas.
E no primeiro ciclo do Inova Caatinga, o foco se dá no fomento e desenvolvimento de negócios inovadores voltados à conservação, preservação e uso sustentável dos recursos da caatinga, bioma exclusivo do Nordeste brasileiro. O programa tracionou, pelo menos, 60 startups.
SERVIÇO
Sebrae-PE
Onde: Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro
Informações: www.sebrae.com.br/pe e Instagram @sebraepe