Sebrae promove competição educacional para incentivar alunos a pensarem soluções inovadoras

O 3º Desafio Liga Jovem é uma competição educacional que tem o objetivo de incentivar estudantes de escolas públicas e privadas a desenvolver habilidades empreendedoras por meio da criação de soluções inovadoras para problemas reais de suas escolas ou comunidades.

Promovido pelo Sebrae, a iniciativa é voltada para estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Ensino Médio, Profissionalizante e Superior e é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional.

As inscrições devem ser feitas gratuitamente até o dia 30 de junho pelo site do Desafio Liga Jovem.

O objetivo do concurso é valorizar o talento de jovens na trilha do empreendedorismo e prepará-los para desafios tanto no campo profissional quanto pessoal.

Na edição deste ano, os alunos poderão participar de um circuito de mentorias promovido pelo Sebrae nas escolas. A ação tem o intuito de apoiar o desenvolvimento dos projetos e aumentar as chances de eles avançarem para a etapa nacional.

Essas mentorias permitirão que os estudantes recebam orientação técnica desde as fases iniciais da competição.

Na próxima segunda-feira (2), a instituição realiza um evento de mobilização com a presença de autoridades, representantes das gerências regionais de educação, professores, mentores e alunos. A proposta é ampliar a adesão de participantes em todo o estado.

Em 2024, Pernambuco liderou o ranking nacional de participação da iniciativa, com quase cinco mil alunos envolvidos e mais de 320 projetos submetidos.

“O Desafio Liga Jovem é um dos maiores eventos de inovação e ideação do país. Na última edição, tivemos mais de 55 mil inscritos em todo o Brasil. É uma oportunidade única para os jovens usarem seus conhecimentos em empreendedorismo para resolver problemas concretos de suas escolas ou comunidades”, afirmou Danilo Lopez, gestor estadual de Educação Empreendedora do Sebrae Pernambuco.

Para participar, os estudantes devem formar equipes compostas por dois a cinco integrantes da mesma escola e categoria. Cada grupo precisa contar com o apoio de um orientador, que pode ser um professor ou outro profissional da instituição, responsável por acompanhar e orientar a equipe ao longo de todas as fases da competição.

As soluções propostas pelos participantes podem ser tecnológicas, analógicas ou digitais, como aplicativos, sites, jogos, redes sociais ou iniciativas sustentáveis.

O desafio é composto por fases: a primeira é o Desafio nas Redes, que visa engajar estudantes, professores e escolas por meio de ações nas redes sociais. Em seguida, ocorre a Virada Empreendedora, uma capacitação online sobre empreendedorismo e inovação que apoia o desenvolvimento e aprimoramento dos projetos. Na terceira fase, há a Apresentação do Projeto em que os grupos devem gravar um vídeo de até cinco minutos apresentando sua proposta.

As ideias serão avaliadas nas etapas estadual, regional e nacional por bancas especializadas. Ao longo do percurso, os participantes poderão concorrer a smartphones, tablets, notebooks e até viagens para conhecerem lugares de inovação no Brasil e no exterior.



