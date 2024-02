A- A+

Recife Sebrae realiza, terça-feira (27), no Recife, palestra gratuita sobre ESG Evento acontece das 9h30 às 12h

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza, nesta terça-feira (27), a palestra gratuita "Falando sobre ESG", em sua sede, no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife.

ESG é uma sigla em inglês (Environmental, Social and Governance) usada para se referir a um conjunto de medidas voltadas para o desenvolvimento ambiental, social e de governança sustentável de empresas.

A palestra, promovida pelo Instituto EntrElos, com apoio do Cooperativismo de Gestão e Inovação de Entidades Sociais (Coogema), tem o propósito de ajudar organizações da sociedade civil a atuarem no empreendedorismo de maneira autossuficiente.

"Exploraremos como a adoção de práticas ambientais responsáveis, o compromisso social e a governança sólida não apenas fortalecem a integridade das organizações, mas também proporcionam benefícios tangíveis a longo prazo", afirma o especialista em Gestão de Projetos Sociais, Ricardo Carneiro.

A ação integra um evento o voltado para o fomento do empreendedorismo social para lideranças de organizações civis, promovido por integrantes de projetos sociais, como o "Mães Por Todas".

O evento acontece das 9h30 às 12h. Para participar, é necessário se inscrever na plataforma virtual Loja Sebrae. Os ingressos estarão disponíveis até que o limite do auditório (40 vagas) seja atingido.

