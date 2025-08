A- A+

Negócios Sebrae Recife sedia 1ª edição de evento de protagonismo feminino neste sábado (2) O "Mulheres que Empreendem Revolucionam!", será realizado no auditório do Sebrae Recife, na Ilha do Retiro e abordará diversas temáticas essenciais para o mundo dos negócios

Neste sábado (2), o Sebrae Recife sediará a 1ª edição do evento “Mulheres que Empreendem… Revolucionam!”, uma iniciativa inspiradora realizada pelo Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, para reunir mulheres que empreendem (ou desejam empreender) em um encontro de conexão real, conhecimento prático e fortalecimento mútuo.

A programação será realizada no auditório do Sebrae Recife, na Ilha do Retiro, a partir das 9h, e contará com palestrantes renomadas e diversas temáticas essenciais para o mundo dos negócios, como identidade empreendedora, posicionamento, comunicação que vende, imagem que conecta e inovação com autenticidade.

No palco, como voluntárias, nomes como Negralinda, Érika Albuquerque, Mikaella Ferreira e Eliane Nóbrega compartilharão seus conhecimentos para provocar, inspirar e transformar perspectivas.

Organizada pelas líderes voluntárias do comitê Jana Carvalho, Karla Calazans, Lúcia Costa e Mirelle Figueirôa, a iniciativa conta ainda com o apoio essencial de outras voluntárias engajadas nos bastidores e do colegiado do GMB Recife (Roseana Faneco, Camila Barbalho, Valéria Lucena e Luciana Pimentel), que fortalece cada etapa da construção coletiva.

Com um olhar social e inclusivo, o evento oferece ingressos no valor simbólico de R$ 20,00 para mulheres voluntárias do GMB Recife e R$ 40,00 para o público em geral. As mulheres interessadas em participar da jornada ainda podem se inscrever, com 50% de desconto, pelo Sympla.

Além disso, uma parte do total de ingressos foi classificada como social (gratuitos), para garantir que ainda mais mulheres tenham acesso ao conteúdo de qualidade, oportunidades de networking, visibilidade e inspiração para fortalecerem suas jornadas empreendedoras.

