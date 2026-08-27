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PERNAMBUCO Secretarias qualificam agentes de segurança para atendimento a mulheres vítimas de violência Primeira turma reúne 200 profissionais das polícias, Bombeiros e Guardas Civis nesta quinta (27) e sexta-feira (28), na Zona Oeste do Recife

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) e a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) promovem, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), a primeira formação do projeto “Acolher para Proteger: Formação das Forças de Segurança no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”.

A iniciativa será sediada no campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), localizado na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, com o objetivo de qualificar profissionais para oferecer um atendimento mais humanizado, preparado e articulado às mulheres em situação de violência.

A primeira turma reúne 200 agentes das polícias Civil, Militar e Científica, além do Corpo de Bombeiros e das Guardas Civis, com atividades das 9h às 17h.

A formação tem carga horária total de 20 horas e é voltada aos profissionais das forças de segurança estaduais e municipais que atuam diretamente no atendimento a situações de violência contra a mulher.

No total, serão realizadas 12 formações, uma em cada região de desenvolvimento de Pernambuco.

A primeira turma contempla profissionais da Região Metropolitana do Recife (RMR), enquanto os demais encontros serão promovidos posteriormente para alcançar as diferentes regiões do estado.

Ao longo da formação, serão abordados conteúdos relacionados ao enfrentamento à violência contra a mulher, às especificidades do atendimento às vítimas e à atuação integrada das forças de segurança com os demais serviços da rede de proteção.

“Qualificar as forças de segurança para o atendimento às mulheres em situação de violência é fundamental para garantir um acolhimento cada vez mais preparado, humanizado e articulado", destacou a secretária-executiva de Políticas para as Mulheres, Walkíria Alves.

A proposta é ampliar conhecimentos e fortalecer estratégias para que as mulheres recebam orientação adequada e sejam acolhidas de maneira qualificada.

"Muitas vezes, esses profissionais são a primeira porta de entrada para uma mulher que busca ajuda, e é essencial que estejam preparados para reconhecer as diferentes formas de violência, orientar corretamente e atuar em articulação com a rede de proteção”, acrescentou a gestora.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações do Agosto Lilás, período dedicado à sensibilização, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

A mobilização deste ano também marca os 20 anos da implantação da Lei Maria da Penha e reforça a importância da qualificação permanente dos profissionais que atuam diretamente em situações de violência.

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