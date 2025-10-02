Qui, 02 de Outubro

DEMOCRATAS

Secretária da Casa Branca volta a defender que democratas moderados apoiem orçamento dos EUA

Leavitt reforçou que as alterações permanentes "não são uma ameaça", mas sim um desdobramento real

A Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline LeavittA Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt - Foto: Saul Loeb / AFP

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, voltou a defender que o Partido Democrata deve apoiar a proposta orçamentária do governo Trump para encerrar a paralisação das atividades (shutdown, em inglês).

"Existem muitos democratas moderados e eles precisam tomar a frente e apoiar o orçamento, como já fizeram no passado", disse, em entrevista à Fox News no período da manhã desta quinta-feira, 2.

Leavitt reiterou que a proposta é "limpa", sem dispositivos partidários, e apenas ajusta o orçamento atual. "Não há desculpas para não votarem a favor. Cabe a eles reverter o curso do shutdown", afirmou.

Ao ser questionada, a secretária disse que o governo está analisando demissões em massa e redução de departamentos para lidar com a paralisação.

Leavitt reforçou que as alterações permanentes "não são uma ameaça", mas sim um desdobramento real, culpando os democratas por "colocar a Casa Branca nesta posição".

Ela evitou comentar sobre uma reportagem do Wall Street Journal afirmando que o governo dos EUA avalia fornecer informações de inteligência para a Ucrânia atacar alvos em território da Rússia, mas disse que os americanos continuarão a vender armas para o país.

Sobre a guerra na Faixa de Gaza, a secretária afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda aguarda uma resposta do Hamas à sua proposta de paz e espera que o plano seja aprovado.

