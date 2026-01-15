A- A+

CARNAVAL Secretaria da Mulher abre inscrições para seleção de artesãs na Central do Carnaval 2026 Inscrições podem ser realizadas até a quarta-feira (21)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, abriu inscrições para a seleção de 20 artesãs e empreendedoras que irão participar da Central do Carnaval 2026 — espaço no centro da capital pernambucana dedicado à comercialização e valorização do artesanato local durante o período de festa.

A inscrição pode ser realizada até a quarta-feira (21), por meio de formulário do Google.

A iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres inscritas na Rede de Artesãs da Secretaria da Mulher do Recife e tem como objetivo promover a autonomia financeira e econômica das participantes, além de destacar a diversidade cultural e a criatividade do artesanato produzido na cidade.

As selecionadas poderão expor e vender adereços e acessórios carnavalescos no período de 12 a 17 de fevereiro de 2026, na área montada no entorno da Praça do Arsenal e na Rua do Observatório, no Bairro do Recife.

Os estandes serão compartilhados por duas artesãs, distribuídos ao longo dos seis dias da programação oficial do Carnaval do Recife. O processo seletivo será realizado em três fases, conforme estabelecido em edital público.

A primeira fase consiste na inscrição online, que deve ser realizada até o dia 21 de janeiro. No ato da inscrição, as interessadas devem anexar cópia de documento de identidade com foto, comprovante de residência conforme os critérios do edital e portfólio ou fotos dos produtos, contendo o nome da artesã ou empreendedora. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 23 de janeiro, no site da Prefeitura do Recife.

Na segunda fase, as artesãs selecionadas devem entregar os produtos para avaliação das 9h às 16h, na Casa Empodera, localizada na Rua Bernardo Guimarães, nº 470, no bairro de Santo Amaro.

As candidatas deverão entregar cinco produtos, embalados em uma única caixa de papelão lacrada, contendo identificação da artesã, telefone, endereço e descrição dos itens. Os produtos serão avaliados por uma comissão julgadora.

A terceira fase será a avaliação por curadoria, a ser realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026. O resultado parcial da seleção será divulgado no dia 3 de fevereiro.

Após a divulgação do resultado, a artesã que discordar do resultado terá direito a recurso, devendo ser requerido nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2026, via formulário. O resultado final será publicado no dia 6 de fevereiro de 2026.

