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crime forjado Secretária da Mulher do Cabo afastada aponta briga política: "O que estão fazendo comigo é desumano" Aline Melo foi afastada do cargo após a PCPE concluir que o ataque a tiros denunciado por ela foi forjado

A secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, afastada do cargo após a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluir que o ataque a tiros denunciado por ela foi forjado, se pronunciou nas redes sociais.

No vídeo publicado nessa segunda-feira (18), Aline aponta uma briga política e diz ter provas suficientes para apontar nomes.

"Primeiramente, eu preciso deixar claro que nós estamos em uma briga política e que, apesar de ter um fantoche na frente, ele não está mobilizando tudo isso sozinho. Temos provas suficientes para apontar muitos nomes, mas eu não acredito na política da especulação", relatou a secretária.

Aline Melo destacou que respeita o trabalho das instituições e que está à disposição da Justiça para colaborar com o que for necessário.

"Tenho 37 anos, sou mãe e sei o que é lutar. Por isso recebo com serenidade, mas com total seriedade, a conclusão das investigações sobre o episódio de 26 de março de 2026, que envolveu o meu veículo e os relatos que fiz às autoridades naquela data", apontou.

A secretária afastada destacou que não se esconde atrás do silêncio. "Se eu me mantive calada até agora, foi porque o que estão fazendo comigo é desumano, é desonesto, é cruel", ressaltou a secretária.

Entenda o caso

Na noite de 26 de março, a caminhonete em que Aline Melo estava como passageira foi alvo de tiros na rodovia estadual PE-28. A gestora e seu motorista não ficaram feridos, e Aline, à época, disse que o caso poderia ter sido motivado por violência de gênero.

Os dois registraram boletim de ocorrência para relatar a suposta tentativa de homicídio sofrida e, diante do ocorrido, a equipe de investigação foi em busca de imagens de câmeras de segurança do trecho que pudessem ter flagrado a ação e a placa da moto usada pelo atirador.

Após investigação e divergências entre depoimentos e registro de imagens, a PCPE identificou que o motociclista e atirador é o pai do motorista da secretária.

Verificou, ainda, que o autor dos disparos e os ocupantes da caminhonete chegaram a conversar por 17 segundos momentos antes dos tiros.

Veículo ficou com marcas de tiros | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A delegada Myrthor Andrade, titular da 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios (14ª DPH), destacou que não ficou claro para a polícia o motivo e intenção da ação, e ressaltou que a secretária correu risco, apesar da farsa.

A mulher e o motorista vão ser responsabilizados por fraude processual, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Já o motorista, piloto da moto, que efetuou dois disparos, foi denunciado por fraude processual e tentativa de homicídio. O inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público.

Secretária e motorista são afastados

Por meio de nota, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que tomou conhecimento das informações divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco sobre o caso e que, diante dos fatos apresentados e enquanto as investigações seguem em andamento, a gestão determinou o afastamento da secretária e do motorista citado no caso.

“A Prefeitura reforça que acompanhará o andamento das investigações e, caso haja confirmação de conduta irregular e responsabilização dos envolvidos, adotará todas as medidas administrativas cabíveis. A gestão municipal reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito à população”, ressalta o comunicado.

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