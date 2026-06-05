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Cabo de Santo Agostinho Secretária da Mulher do Cabo é exonerada após polícia concluir que ataque foi forjado Exoneração foi publicada no Diário Oficial do município dessa quinta-feira (4)

A secretária executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, Aline Gonçalves de Melo, foi exonerada do cargo após a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluir que o ataque a tiros denunciado por ela foi forjado.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município dessa quinta-feira (4) e assinada pelo prefeito do Cabo, Lula Cabral. Aline será substituída por Penélope Regina Silva de Andrade, atual Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Política sobre Drogas, e que vai acumular as duas funções.

Exoneração foi publicada na edição dessa quinta-feira (4) do Diário Oficial do Cabo | Foto: Reprodução

Na noite de 26 de março, a caminhonete em que Aline Melo estava como passageira foi alvo de tiros na rodovia estadual PE-28. A gestora e seu motorista não ficaram feridos, e a então secretária, à época, disse que o caso poderia ter sido motivado por violência de gênero.



Os dois registraram boletim de ocorrência para relatar a suposta tentativa de homicídio sofrida e, diante do ocorrido, a equipe de investigação foi em busca de imagens de câmeras de segurança do trecho que pudessem ter flagrado a ação e a placa da moto usada pelo atirador.

Veículo ficou com marcas de tiros | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Após investigação e divergências entre depoimentos e registro de imagens, a PCPE identificou que o motociclista e atirador é o pai do motorista da secretária. Os detalhes foram divulgados pela PCPE no último dia 18 de maio.

A polícia verificou que o autor dos disparos e os ocupantes da caminhonete chegaram a conversar por 17 segundos momentos antes dos tiros.

A delegada Myrthor Andrade, titular da 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios (14ª DPH), destacou que não ficou claro para a polícia o motivo e intenção da ação, e ressaltou que a secretária correu risco, apesar da farsa.

A mulher e o motorista vão ser responsabilizados por fraude processual, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Já o motorista, piloto da moto, que efetuou dois disparos, foi denunciado por fraude processual e tentativa de homicídio. O inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público.

Após conclusão das investigações e divulgação das informações, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho determinou o afastamento da secretária e do motorista citado no caso.

Aline chegou a se pronunciar em seguida. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela apontou uma briga política e diz ter provas "suficientes para apontar nomes".

"Primeiramente, eu preciso deixar claro que nós estamos em uma briga política e que, apesar de ter um fantoche na frente, ele não está mobilizando tudo isso sozinho. Temos provas suficientes para apontar muitos nomes, mas eu não acredito na política da especulação", relatou a secretária.

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