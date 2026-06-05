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Cabo de Santo Agostinho

Secretária da Mulher do Cabo é exonerada após polícia concluir que ataque foi forjado

Exoneração foi publicada no Diário Oficial do município dessa quinta-feira (4)

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Aline Melo estava como passageira no carro alvo de tiros na noite de 27 de marçoAline Melo estava como passageira no carro alvo de tiros na noite de 27 de março - Foto: TV Globo/Reprodução

A secretária executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, Aline Gonçalves de Melo, foi exonerada do cargo após a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluir que o ataque a tiros denunciado por ela foi forjado.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município dessa quinta-feira (4) e assinada pelo prefeito do Cabo, Lula Cabral. Aline será substituída por Penélope Regina Silva de Andrade, atual Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Política sobre Drogas, e que vai acumular as duas funções.

Exoneração foi publicada na edição dessa quinta-feira (4) do Diário Oficial do Cabo | Foto: Reprodução 

Na noite de 26 de março, a caminhonete em que Aline Melo estava como passageira foi alvo de tiros na rodovia estadual PE-28. A gestora e seu motorista não ficaram feridos, e a então secretária, à época, disse que o caso poderia ter sido motivado por violência de gênero.

Os dois registraram boletim de ocorrência para relatar a suposta tentativa de homicídio sofrida e, diante do ocorrido, a equipe de investigação foi em busca de imagens de câmeras de segurança do trecho que pudessem ter flagrado a ação e a placa da moto usada pelo atirador.

Secretária da Mulher do Cabo é alvo de ataque a tiros em rodoviaVeículo ficou com marcas de tiros | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Após investigação e divergências entre depoimentos e registro de imagens, a PCPE identificou que o motociclista e atirador é o pai do motorista da secretária. Os detalhes foram divulgados pela PCPE no último dia 18 de maio.

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A polícia verificou que o autor dos disparos e os ocupantes da caminhonete chegaram a conversar por 17 segundos momentos antes dos tiros.

A delegada Myrthor Andrade, titular da 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios (14ª DPH), destacou que não ficou claro para a polícia o motivo e intenção da ação, e ressaltou que a secretária correu risco, apesar da farsa.

A mulher e o motorista vão ser responsabilizados por fraude processual, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Já o motorista, piloto da moto, que efetuou dois disparos, foi denunciado por fraude processual e tentativa de homicídio. O inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público.

Após conclusão das investigações e divulgação das informações, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho determinou o afastamento da secretária e do motorista citado no caso.

Aline chegou a se pronunciar em seguida. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela apontou uma briga política e diz ter provas "suficientes para apontar nomes".

"Primeiramente, eu preciso deixar claro que nós estamos em uma briga política e que, apesar de ter um fantoche na frente, ele não está mobilizando tudo isso sozinho. Temos provas suficientes para apontar muitos nomes, mas eu não acredito na política da especulação", relatou a secretária.

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