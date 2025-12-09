A- A+

CONSCIENTIZAÇÃO Secretaria da Mulher realiza seminário para engajar homens pelo fim da violência de gênero Ação acontece nesta terça (9), a partir das 14h, na sede da secretaria localizada no Bairro do Recife

A Secretaria da Mulher de Pernambuco promove, nesta terça-feira (9), às 14h, o Seminário “Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. O encontro acontecerá na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua do Bom Jesus, nº 9, no Bairro do Recife, centro da cidade.

A ação faz parte da campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e a Campanha do Laço Branco/HeForShe, ambas voltadas ao engajamento masculino na promoção do respeito, da igualdade e do enfrentamento às violências.



Participam especialistas e profissionais com experiência na discussão sobre masculinidades, corresponsabilidade social e prevenção às violências de gênero.

Ampliação do debate

O objetivo dessa iniciativa é ampliar o debate sobre o papel dos homens na desconstrução de práticas e comportamentos que sustentam e colaboram com a violência contra as mulheres.

A intenção é fortalecer atitudes baseadas no respeito, no diálogo e na construção de uma sociedade mais justa e segura para todas e todos.

A ação reforça ainda a importância do engajamento masculino como elemento fundamental para transformação cultural e social.



Entre os palestrantes convidados estão:

Cabo PM Nelson Oliveira, formado em Direito, com 15 anos de carreira na Polícia Militar de Pernambuco, é coordenador do projeto Papo de Homem e integrante da Patrulha Maria da Penha há oito anos;

Sávio Macêdo, psicólogo e mestre em Psicologia da Saúde, atua no enfrentamento à violência contra as mulheres. Possui experiência no atendimento individual e na coordenação de grupos terapêuticos voltados a mulheres em vulnerabilidade social, por meio de uma ONG na comunidade de Dois Unidos, no Recife.

Cabo PM Eliab Santos, formado em Ciências Contábeis e estudante de Psicologia, é pealestrante há mais de nove anos e acumula mais de 700 horas de apresentações. Foi vencedor do Prêmio Internacional Homens e Mulheres que Orgulham o Nordeste (2022).

Sirley Vieira da Silva, antropólogo, professor e pesquisador na área de gênero, masculinidades, violências e etnicidade, tem uma trajetória consolidada na militância em direitos humanos, atuou por 16 anos no Instituto Papai e fez parte do comitê consultivo da ONU Mulheres para a Campanha #HeForShe.

Serviço: Seminário “Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

Data: 9 de dezembro de 2025

Horário: 14h

Local: Sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco – Rua do Bom Jesus, nº 9, Bairro do Recife

Veja também