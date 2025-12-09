Ter, 09 de Dezembro

CONSCIENTIZAÇÃO

Secretaria da Mulher realiza seminário para engajar homens pelo fim da violência de gênero

Ação acontece nesta terça (9), a partir das 14h, na sede da secretaria localizada no Bairro do Recife

Secretaria da Mulher de Pernambuco Secretaria da Mulher de Pernambuco  - Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

A Secretaria da Mulher de Pernambuco promove, nesta terça-feira (9), às 14h, o Seminário “Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. O encontro acontecerá na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua do Bom Jesus, nº 9, no Bairro do Recife, centro da cidade.

A ação faz parte da campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e a Campanha do Laço Branco/HeForShe, ambas voltadas ao engajamento masculino na promoção do respeito, da igualdade e do enfrentamento às violências.

Participam especialistas e profissionais com experiência na discussão sobre masculinidades, corresponsabilidade social e prevenção às violências de gênero.

Ampliação do debate
O objetivo dessa iniciativa é ampliar o debate sobre o papel dos homens na desconstrução de práticas e comportamentos que sustentam e colaboram com a violência contra as mulheres.

A intenção é fortalecer atitudes baseadas no respeito, no diálogo e na construção de uma sociedade mais justa e segura para todas e todos. 

A ação reforça ainda a importância do engajamento masculino como elemento fundamental para transformação cultural e social.

Entre os palestrantes convidados estão:

Serviço: Seminário “Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”
Data: 9 de dezembro de 2025
Horário: 14h
Local: Sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco – Rua do Bom Jesus, nº 9, Bairro do Recife

