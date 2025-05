Secretaria da Mulher realiza cerimônia do 14º Prêmio Naíde Teodósio nesta quinta-feira (8)

A- A+

A Secretaria da Mulher de Pernambuco vai realizar, nesta quinta-feira (8), a cerimônia de premiação do 14º Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero. O evento acontece às 11h, no auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, na área central da cidade.

A iniciativa reconhece estudantes e professores das redes estadual, federal e privada de ensino que se destacaram na produção de reflexões voltadas à equidade de gênero.

Ao todo, 42 pessoas foram premiadas nesta edição, nas categorias de texto literário, redação, artigo científico, relato de experiência pedagógica, projeto de experiência pedagógica e roteiro de vídeo documentário de curta-metragem.

Entre os ganhadores, estão estudantes do 9º ano, ensino médio, graduação e pós-graduação - além de docentes.

Durante a cerimônia, os premiados receberão valores em dinheiro de até R$ 20 mil e notebooks como forma de incentivo à continuidade dos estudos.

"(O prêmio) contribui para a promoção dos direitos das mulheres em sua diversidade por meio de produções que busquem contemplar as dimensões de classe social, raça, etnia, geração, orientação sexual e tudo que faz parte da prevenção e do enfrentamento às violências contra as mulheres em Pernambuco”, destaca Ianne Galvão, gerente de Formação em Gênero da Secretaria da Mulher.

Serviço

Entrega do Prêmio Naíde Teodósio

Data: quinta-feira, 8 de maio

Horário: 11h

Local: Auditório do Cais do Sertão

Endereço: avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife.

