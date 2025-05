A- A+

OPORTUNIDADE Secretaria da Mulher sedia etapa do Projeto Colabora para incentivar presença feminina na tecnologia Evento busca ampliar participação de meninas e mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulherPE) recebe, nesta sexta-feira (16), a terceira etapa do Projeto Colabora, iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) voltada à promoção da participação feminina nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

O evento acontece das 10h às 16h30, na sede da secretaria, no Bairro do Recife, na área central da cidade, e conta com palestras da secretária estadual da Mulher, Juliana Gouveia, e da professora Joyce Alves, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Coordenado pela professora Andréa Ribeiro (UFPE), o projeto busca enfrentar desigualdades de gênero e fortalecer políticas públicas de inclusão digital e inovação.

A ação é voltada a meninas e mulheres do ensino médio e início da graduação, com foco em capacitação tecnológica e no desenvolvimento de soluções digitais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como aplicativos móveis.

Nesta fase, será abordada a trilha “Mulheres na Sociedade”, dentro do módulo “Mulheres Criativas: Inovação e Políticas Públicas”. A formação continuará na UFPE com participantes dos municípios de Vitória de Santo Antão, Paulista, Caruaru e Recife.

O Colabora é estruturado em três trilhas de aprendizagem e sete unidades curriculares. Seu objetivo é ampliar o interesse feminino por carreiras em STEM e contribuir para a permanência de jovens mulheres nessas áreas, combatendo a evasão escolar e acadêmica.

"A ideia é, não apenas oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento em STEM para meninas e mulheres de Pernambuco, mas também promover umamudança cultural e estrutural que valorize e apoie ativamente a participação feminina em áreas historicamentedominadas por homens”, reforça a professora Andrea Ribeiro.

Serviço

Projeto Colabora

Data: 16 de maio

Horário: A partir das 10h

Local: Auditório da Secretaria da Mulher de Pernambuco

Endereço: Rua do Bom Jesus, nº 09, Bairro do Recife.

