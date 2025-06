Secretaria de Administração Penitenciária inaugura nova unidade fabril no sistema prisional

A- A+

A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) inaugurou, nesta quarta-feira (18.06), a Oficina de Costura do Presídio de Vitória de Santo Antão (PVSA), a 20ª unidade fabril implantada nas unidades prisionais do Estado, das quais oito foram criadas nos últimos dois anos.

A iniciativa faz parte do Plano Juntos pela Segurança do Governo do Estado, que prevê a redução da violência por meio de ações estratégicas como a reestruturação do sistema prisional e a promoção de ações com foco na reinserção social do apenado.

A oficina do PVSA empregará inicialmente 15 pessoas privadas de liberdade, que atuarão na produção de fardamentos e roupas de cama e banho para os estabelecimentos penais.

O espaço conta com 12 máquinas de costura e uma mesa de pintura de serigrafia, equipamentos obtidos com recursos da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Todos os apenados passarão por qualificação profissional e terão direito à remição de pena de um dia a menos a cada três trabalhados.

O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, fala da importância das oficinas.

“Esses espaços só têm a contribuir de forma muito positiva na vida das pessoas que ainda estão no cárcere, pois oferecem qualificação, renda, remição de pena e, sobretudo, oportunidade e segurança para seguirem em frente”.

A previsão, segundo o gestor, é inaugurar mais nove unidades fabris até o final de 2026.

"Com essa oficina, além de oferecer cursos, vamos poder aumentar a oferta de emprego dentro do sistema prisional e dar oportunidade de trabalho após a liberdade" destacou o gerente do PVSA, Anderson Rocha.

"Essa fábrica significa dignidade para aqueles que falharam lá fora e ainda vão ter a oportunidade de se profissionalizar"' destacou o reeducando Cassiano Silva.

As oito áreas de produção inauguradas em 2024 e 2025 estão instaladas nas unidades prisionais de Tacaimbó (01), Santa Cruz de Capibaribe (01), Canhotinho (02), Caruaru (01), Recife (01) e Buíque (01) e Vitória de Santo Antão (01).

Veja também