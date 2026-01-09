Sex, 09 de Janeiro

EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação abre mais de 10 mil vagas para cursos de idiomas gratuitos

Inscrições no Núcleo de Estudos de Línguas (Nel) começam a partir da próxima segunda-feira (12)

Cursos gratuitos de idiomas: mais de 10 mil vagas para inglês, espanhol, francês e alemão

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) oferece gratuitamente, por meio do Núcleo de Estudos de Línguas (Nel), cursos de idiomas com inscrições abertas a partir da próxima segunda-feira (12) e vão até o dia 30 de janeiro, última sexta-feira do mês.

Ao todo, serão ofertadas 10.033 vagas, distribuídas nos cursos de inglês, espanhol, francês e alemão.

O Nel, programa que tem como objetivo ampliar o conhecimento em línguas estrangeiras, contempla alguns municípios das cinco mesorregiões de Pernambuco.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site. Na plataforma, após a confirmação do cadastro, os interessados terão acesso a todas as informações referentes às escolas e às turmas disponíveis. 

Os estudantes que nunca estudaram o idioma deverão se inscrever nas turmas de Básico 1. Entretanto, os estudantes que possuem conhecimento prévio e desejam ingressar em turmas mais avançadas deverão fazer o teste de nivelamento entre os dias 2 e 13 de fevereiro, conforme as orientações disponíveis no sistema. 

Os cursos do Nel têm uma carga horária de 280 horas, divididas em quatro semestres, cada um distribuído em 70 horas-aula. No fim, no encerramento do último módulo, os alunos receberão a certificação do curso.

O início das aulas está previsto para o dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Superintendência do Programa Ganhe o Mundo (SPGM) via email: [email protected]; ou pelos seguintes números: (81) 3183-9021 / 3183-9032 / 3183-9033.

Com informações da assessoria.

