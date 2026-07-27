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EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação abre inscrições para cursos gratuitos de Libras; saiba mais

As aulas, promovidas pelo governo de Pernambuco, ocorrem nesta quinta (30) e sexta-feira (31)

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O curso é destinado a pessoas interessadas em aprender Libras ou dar continuidade à formaçãoO curso é destinado a pessoas interessadas em aprender Libras ou dar continuidade à formação - Foto: SEE-PE/Divulgação

Interessados em aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) podem se inscrever nesta quinta (30) e sexta-feira (31) em um curso gratuito e descentralizado ofertado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE)

Os interessados devem se inscrever nas sedes das 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do estado, nas escolas estaduais que oferecem o curso ou nos links disponibilizados em alguns polos.

As aulas estão previstas para iniciar já na próxima segunda-feira (3). Neste semestre, são oferecidas 4.200 vagas para novos alunos na modalidade presencial.

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Para efetivar a inscrição, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar carteira de identidade (RG e CPF), comprovante de residência e uma foto 3x4.

Os estudantes que desejam se matricular em módulos avançados ou intermediários devem ainda levar o certificado do último nível cursado.

A oferta do curso contempla vagas para o nível I, voltado aos novos estudantes, e para os níveis II, III e IV, para aqueles que desejam dar continuidade à formação. Além disso, o curso possui vagas específicas para os cursos de Tradutor/Intérprete de Libras e Instrutor de Libras.

A formação é composta por quatro módulos e, em cada um deles, o estudante participa de uma aula por semana, durante cinco meses.

Os participantes que concluírem os módulos podem ingressar nos cursos de Tradutor/Intérprete de Libras e Instrutor de Libras, conforme os requisitos previstos.

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